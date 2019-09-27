【希拉克逝世】自傳透露十分欽佩「鐵娘子」戴卓爾夫人　

法國前總統希拉克（Jacques Chirac）9月26日逝世，終年86歲。他的自傳曾透露，自己十分欽佩英國前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher），對她毫不妥協的一面而感到敬畏。

希拉克2007年出版的自傳《Each Step Must Itself Be a Goal》，曾以「優雅」和「智慧」的字眼形容有「鐵娘子」之稱的戴卓爾夫人。當年兩人就歐洲開支問題互有衝突，希拉克認為對方在維護英國利益上，是一名「強硬而優雅的保護者，但總是很公平」；他形容戴卓爾夫是國際舞台上令人最感到畏懼的人物之一，又指全因戴卓爾夫人的信念使她偉大。

希拉克寫道，自己與戴卓爾在1980年代後期的友情，甚至還令到時任法國總統密特朗（François Mitterrand）感到妒忌。他又稱，戴卓爾曾向她坦承，害怕時任美國總統列根（Ronald Reagan）的精神能力。

即便如此，曾經被爆出暗中埋怨戴卓爾夫人，並發出了不當言論。1988年2月，正當戴卓爾不斷在歐洲各共同體的峰會上索要更多援助之際，時任總理的希拉克感到不滿，並在米高峰中向密特朗脫口而出，說道：「這個家庭主婦（戴卓爾）還想向我要什麼？難道將我的睾丸都放在餐碟上嗎？」惟米高峰當時沒有關掉，這段說話亦被傳統大肆報道，並引起軒然大波，最終希拉克致歉。