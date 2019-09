【希拉克逝世】自傳透露十分欽佩「鐵娘子」戴卓爾夫人　

法國前總統希拉克(Jacques Chirac)9月26日逝世,終年86歲。他的自傳曾透露,自己十分欽佩英國前首相戴卓爾夫人(Margaret Thatcher),對她毫不妥協的一面而感到敬畏。

希拉克2007年出版的自傳《Each Step Must Itself Be a Goal》,曾以「優雅」和「智慧」的字眼形容有「鐵娘子」之稱的戴卓爾夫人。當年兩人就歐洲開支問題互有衝突,希拉克認為對方在維護英國利益上,是一名「強硬而優雅的保護者,但總是很公平」;他形容戴卓爾夫是國際舞台上令人最感到畏懼的人物之一,又指全因戴卓爾夫人的信念使她偉大。

希拉克寫道,自己與戴卓爾在1980年代後期的友情,甚至還令到時任法國總統密特朗(François Mitterrand)感到妒忌。他又稱,戴卓爾曾向她坦承,害怕時任美國總統列根(Ronald Reagan)的精神能力。

即便如此,曾經被爆出暗中埋怨戴卓爾夫人,並發出了不當言論。1988年2月,正當戴卓爾不斷在歐洲各共同體的峰會上索要更多援助之際,時任總理的希拉克感到不滿,並在米高峰中向密特朗脫口而出,說道:「這個家庭主婦(戴卓爾)還想向我要什麼?難道將我的睾丸都放在餐碟上嗎?」惟米高峰當時沒有關掉,這段說話亦被傳統大肆報道,並引起軒然大波,最終希拉克致歉。