日航訂機票選位標明「嬰兒出沒注意」　引爆網上論戰

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日本航空（Japan Airlines，JAL）在顧客訂位時「貼心」提醒「嬰兒出沒注意」。旅客在網路上購票時，可透過飛機座位圖表，得知機上哪裡有嬰兒。不過此舉引起部分網民不滿，認為這是歧視攜同幼兒登機者。

在日本航空網站購票的民眾，可看到座位表上出現嬰兒的圖示，提醒乘客這個座位可能會有小於2歲的嬰幼兒搭乘。然而，如果票券是透過第三方機構購買，亦或飛機在最後一刻更改機型，嬰兒圖示不見得正確。

網友阿賀梅（Rahat Ahmed）24日表示，感謝日本航空「警告」航班上的嬰兒坐在哪裏。他說：「所有航空都應該如此提醒，特別是卡塔爾航空（Qatar Airways）。」阿賀美說，兩周前他從紐約搭乘卡塔爾航空到多哈時，航程長達13個小時，旁邊坐了三個哭鬧的嬰兒。

也有網友覺得他應該有同理心一點。安德魯林（Andrew Lim）說：「我以前也和你一樣，不過在當了爸爸之後，我很同情那些帶着小孩旅行的爸媽。」

網友哈德蒙（Deirdra Hardimon）則說，「嬰兒沒有能力『計劃』要哭鬧」，其他網友則叫阿賀梅戴上降噪耳機。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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