《JOKER小丑》讓戲院美軍如臨大敵　是雙重標準抑或防患未然？

電影《JOKER小丑》10月3日即將在香港正式上映，此戲在全球未上畫先轟動，除了奪下威尼斯影展最高榮譽的金獅獎，更因為它在美國掀起一場「恐慌」。 美國多間戲院宣布上映期間禁止觀眾戴面具入場，美軍又表示要慎防戲院發生襲擊事件，一時之間令《JOKER小丑》成為眾矢之的，並衍生爭議，既有人為此戲抱不平，認為有暴力內容的電影很多，不應針對某一套戲，也有人指在如今美國社會的氣氛之下，實在難言安寢。

DC獨立電影《JOKER小丑》（Joker），早前在威尼斯影展贏得最高榮譽金獅獎。（劇照）

有關《JOKER小丑》的爭議，源於這套戲以反派角色為主角，講述華堅馮力士（Joaquin Phoenix）飾演的小丑如何在城市內掙扎求存，受盡人情冷暖，走上犯罪的道路。在電影商發放預告片後，此戲突然與2012年的「奧羅拉槍擊案」扯上關係。

「奧羅拉槍擊案」的死者家屬9月向電影商華納兄弟（Warner Bros.）發出公開信，直指該片大量描述精神病與暴力，擔心會煽動他人犯罪。

《小丑》與「奧羅拉槍擊案」的關係其實並不直接，小丑是《蝙蝠俠》系列內的角色，而2012年發生的「奧羅拉槍擊案」，是與當時正上映的DC電影《蝙蝠俠—夜神起義》（The Dark Knight Rises）有關。該戲在美國上映時，一名戴上防毒面具的男子突然闖入科羅拉多州一間戲院，並向正在觀看電影的觀眾亂槍掃射，事件造成12人死亡、70人受傷，成為美國近年其中一宗大型槍擊案，也造成大眾對有關電影的陰影。

戲院與美軍高度戒備

戲內的小丑經常化上濃妝或戴面具，令人看不清他的樣貌，也使美國多間戲院提高警覺，擔心觀眾模仿，造成他人恐慌。美國大型戲院院線Landmark在網站宣布，觀眾入場看《JOKER小丑》時不可戴面具、臉部不可有彩繪等。在全美國有超過600間戲院的AMC也表示，觀眾不可戴面具外，也不可以攜帶任何會讓其他觀眾不安的物品進場，如類似武器的物品等。

美軍也因為《JOKER小丑》提高戒備，軍方發出內部備忘指，聯邦調查局（FBI）收到情報顯示，網上傳出有人或會在《JOKER小丑》上映當天，到某間電影院發動襲擊。洛杉磯警方其後稱，會確保在電影開畫時，部門人員將密切注視各戲院周圍。

《JOKER小丑》電影劇照

電影方：雙重標準

《JOKER小丑》陷入煽動暴力的爭議，導演菲利普斯（Todd Phillips）就大叫不公，他回應稱，雖然明白2012年的《JOKER小丑》非常可怕，但不能把問題都歸咎於該戲，他更指《殺神John Wick 3》內更有一個白人殺死300人，但大家都看得開心，為何對《JOKER小丑》則有不同標準？

事實上也有不少影評人為《JOKER小丑》抱不平，認為有些電影是描寫壞人，但並非片面地講述他做的壞事，也是讓觀眾去了解背後複雜的問題，當走出戲院，也會感覺自己學到一些什麼。

JOKER小丑：華堅馮力士（Joaquin Phoenix，左）與導演菲利普斯（Todd Phillips）出席電影活動。（Getty Images）

美國社會的脆弱

有美國媒體便指出，公眾對該戲的敏感情緒，與美國社會的轉變有關。美媒Mashable的文章指，自2012年的「奧羅拉槍擊案」發生以來，現在的美國社會已是更加分化，槍擊案的問題失控，單在2019年首8個月，已有19宗造成超過4人死亡的大規模槍擊案，而且近年的槍擊案更多發生在公眾地方，施襲者有年輕化趨勢。

文章指，雖然目前沒有明確的威脅顯示某一戲院會受到襲擊，但大眾的憂慮是真實存在，因為大家都知道在2019年的美國社會，公眾地方比以前更有可能發生槍擊案。