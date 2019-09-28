Airbnb送出免費遊南極一個月機會　條件是……

近年興起到南極的旅遊熱潮，但要到當地感受大自然的奧妙，動輒所費不菲，一個十天團就要花費5000美元，豪華團更隨時盛惠5萬美元。不過，Airbnb就為5位幸運兒提供免費遊南極一個月的機會。

Airbnb與非牟利組織海洋保護協會（Ocean Conservancy）合作，舉辦名為「南極洲學術休假」（Antarctic Sabbatical）活動，顧名思義這是一個學術研究之旅，Airbnb將之形容為「五位熱誠人士到訪地球最遙遠洲份的史無前例機會」。

要參加這與別不同之旅無需任何相關資格，只要是18歲以上懂說英語的人士，而且可以在今年11至12月期間放大假，最重要的是擁有「探險精神、對環境有熱情」心態就可參加。

Airbnb已設立網站開放公眾申請（https://www.airbnb.com.hk/d/sabbatical），網站列出申請截止時間為美國東部時間10月8日晚上11:59前。

趁冰川融化前，去南極看看？（VCG）

這五位被選中的人會成為「義務民間科學家」，與著名南極科學家瓊斯－威廉斯（Kirstie Jones-Williams）一同到當地探險，他們會採集雪的樣本，研究微塑膠對南極的影響。

這批「另類旅客」到南極前，會先到智利的蓬塔阿雷納斯（Punta Arenas）進行實習，了解冰川學和採集樣本等訓練。而在南極期間，他們亦會獲安排參觀不同地方。

除了南極之旅，Airbnb早前亦舉辦「意大利學術休假」，選出五位幸運兒到意大利，利用三個月修復格羅托萊（Grottole）村落，結果吸引來自全球超過28萬份申請，該旅程在8月結束。Airbnb指舉辦這些旅行的目的，是鼓勵大家利用公餘時間參與社區活動。