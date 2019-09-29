約翰遜：不會以辭職　避免向歐盟要求延期脫歐

英國首相約翰遜亮相英國廣播公司節目《安德魯・馬爾訪談》時重申，自己不會以辭職，來避免向歐盟提出要求延期脫歐。他又表示英國有機會在10月31日前達成脫歐協議。此外他回應有報道指他以公帑協助與他有交情的女性朋友，表示沒有利益需申報。

英國國會已通過禁止政府硬脫歐的法案，指首相如未能在10月19日前達成脫歐協議，必須於10月19日前，向歐盟申請延長脫歐，否則即屬違法。

約翰遜在被問及會否利用辭職繞過法律時回應說：「不，我已承諾在困難的時期領導該黨和我的國家，我將繼續這樣做。我認為這樣做是我的責任。」

英國首相約翰遜被該國媒體揭發曾動用公帑資助女性友人卻沒有申報兩人關係，惟他否認有做錯。該名女子被指與約翰遜有婚外情關係。圖為約翰遜伴侶西蒙茲9月28日少有地公開與他亮相，不過傳聞曝光或會令這位「首相女友」陷於尷尬。（AP）

回應桃色指控：無利益需申報

《星期日泰晤士報》28日報道約翰遜在2008至2016年出任倫敦市長期間，涉嫌動用公帑令與他有私人交情的美國科企女商人阿爾庫里（Jennifer Arcuri），獲取她理應無法獲得的資助。



倫敦當局已要求成立獨立監察機構，判斷是否對事件展開刑事調查。約翰遜強調自己並沒有行為不檢。他並回應說，就他與她聯繫並無利益需申報。他接英國獨立電視台（ITV）記者訪問時說，所有事情絕對合規並按照適當程序進行。

《星期日泰晤士報》指當時已婚的他與她有性關係，阿爾庫里亦曾向4名朋友傾訴自己與約翰遜是婚外情的關係。兩人2012年相識，當時他在尋求連任市長之職。惟消息曝光後，約翰遜及阿爾庫里否認有做錯。阿爾庫里亦拒絕回應兩人的關係。