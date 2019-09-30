澳洲聽障少女靠手語交流獨自環遊20國　猜猜雞肉薄餅怎麼表達？

澳洲一名聽障人士桑頓（Paula Thornton）獨自在14個月內走遍20個國家，靠着雙眼和無聲的手語瀏覽各國文化。

澳洲廣播公司（ABC）報道，某些人可能認為靜默不語是對文化和語言的不尊重，但對於桑頓而言，無法靠言語表達的習慣，已屬於她的日常。

桑頓是家庭內的第三代聽障人士，對她來說，她歷經一個比大多數人想像還更為廣闊的世界。桑頓表示：「我的確去了南美、南非、歐洲和菲律賓等各地。作為一個聾人，我是個非常有視覺感的人，所以當我遇見來自世界各地的人時，我們實際上會用比手勢交流。」

澳洲聽障少女Paula Thornton獨自在14個月內走遍20個國家。（Twitter@ABCReligion截圖）

桑頓解釋，她發現某些特定文化能透過手勢傳達。她說：「像是我想表達雞肉時，我會舉起手臂呈現翅膀的樣子，然後在我手掌周圍畫一個圈，代表我想要雞肉薄餅。」

桑頓說：「當我說我聽不見時，周遭的人不會離開我，而是試着與我溝通。」

桑頓自幼時以為全世界的人都會用手語溝通，因為這是她家中唯一的語言。她說：「當我約六歲時，我意識到有人不用手語對話。」與其他聽障孩童相比，她算是成長在一個相當「積極」的環境。

大多數聽障人士來自有聽力能力的家庭，他們生活在正常學習並說英語的環境，他們的家庭成員可能不會學手語。桑頓這才意識到，自己是少數族群，感覺跟外界建立龐大鴻溝。

桑頓認同失去聽力的情況下，勢必會失去生活中的一些層面，像是音樂、廣播、電影和笑聲等，這對聽障人士來說都是頭等大事，但桑頓說，她已經找到一種能創造自己「視覺音樂」的方法。她說：「很多人常說寧願當盲人，因為不會就此失去音樂，直到他們遇到我後就改變了答案……我不聽音樂，我以前從沒聽過，所以我聽不懂，但我喜歡去海灘。我看着水花拍打在沙灘上；那是我的視覺音樂，看着樹木和樹葉在風中搖擺。」

桑頓說：「我對聽力不感興趣，但我對視覺語言感到很自在，我很高興成為聽障者。」

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