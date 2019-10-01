【北極大航海．一】地球暖化掀能源爭奪戰幔　各國列強誰主浮沉？

隨着地球暖化日益嚴重，全球平均溫度自工業化時代以來上升了攝氏一度，北極地區的升幅更是其一倍。北極冰層不斷融化，全球最古老及最厚的北極海冰也於去年首次破裂。美國太空總署估計，北極平均每年損失近5.4萬平方公里的冰，面積相當於1.5個台灣。有科學家甚至預測，到2050年夏天，北冰洋可能不會再有浮冰。 一直以來，地球北緯66度以上地區並未發揮多少經濟作用——厚厚的冰雪使豐富資源和航海路線顯得無足掛齒，加上地理位置偏遠，遇上事故時難以施援。但現在，這裏再不是全年冰封的世界，海冰正以驚人的速度融化，船隻駛經北冰洋的次數也多了。 海冰退卻，為這個日益重要的經濟地區掀開「大航海時代」序幕，不但釋放出龐大的資源寶庫，勢將激起北極國家以至其他欲躋身該區的國家集體較勁，為爭奪資源和發展機遇作戰略部署。 （此為【北極大航海時代】系列專題之一）

長久以來，北極這個偏遠地區吸引無數探險家前往探索，最早的要說到公元前四世紀希臘探險家皮西亞斯（Pytheas）(見注一)，他如此描述極北之地：「由既不是水也不是空氣的物質組成，或者說是前兩者的混合物。」

其後，無數探險者前仆後繼地踏足這片冰天雪地，過程充滿艱辛、崎嶇和失敗。不少人的下場與十九世紀英國著名北極探險家富蘭克林爵士（Sir John Franklin）一樣， 1845年，富蘭克林率領兩艘當時最先進的探險船出發，最終一去不返。直至1905年，挪威探險家阿蒙森（Roald Amundsen）才成功地打通了西北航線，算是探索北極的一大里程碑。

自十九世紀末開始，不少國家陸續發現北極蘊藏了大量能源資源，包括煤、鑽石和銅等，開採工作亦隨之展開。美國在上世紀持續在阿拉斯加北部發現大量石油和天然氣儲藏，1968年更發現北美最大油田；俄羅斯於上世紀七十年代起開始於西伯利亞大規模生產油氣；加拿大和挪威近年也開始相關開採工作。

注一：據記載，皮西亞斯於公元前325年探索歐洲西北部，最遠到達一個名叫圖勒（Thule）的地方，那是古希臘和羅馬文學及製圖學中提到的最北端地區，現時一般認為這個地方可能是蘇格蘭的奧克尼群島或謝德蘭群島、愛沙尼亞的薩列馬島和挪威的斯莫拉島。

1845年，富蘭克林爵士率領兩艘當時最先進的探險船出發北極，最終一去不返。(Getty Images)

2003年9月底，北極最大一座冰棚裂成了兩塊，令全球關注極北地區的氣候暖化問題。另一個關鍵時間點是2007年8月，俄羅斯潛水器潛入北極14,000英尺海底進行科研考察，並在羅蒙諾索夫海脊（Lomonosov Ridge）插上一面俄國國旗，對該片蘊含龐大石油儲存的海底宣示「主權」，此舉亦使當代的北極主權爭奪戰正式開打。南加州大學國際關係教授Jonathan Markowitz表示：「這個震撼性舉動，令大家突然意識到海冰正迅速消失，一些國家也決定展開行動。」今年5月，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示：「北極地區已經成為權力和競爭的賽場，八個北極國家(見注二)必須適應這個新未來。」

氣候暖化無疑為探索北極創造有利條件，不少國家都重新審視在區內的利益和發展策略。近年，大量投資因應退冰情況接踵而來。俄羅斯和挪威是較活躍的北極國家，過去十年在天然氣和石油基礎設施、深水港以至破冰船方面投入了數十億計美元，打通北極航線也成為率先關注點。

注二：北極國家指其領土自然延伸到北極地區以內，並且環繞北冰洋的八個國家，包括美國、加拿大、丹麥、芬蘭、瑞典、挪威、冰島和俄羅斯。目前北極地區仍存在一些領土爭議，但絕大多數北極資源都屬於公認的國家邊界之內，除領土主權爭議外，領海劃界、航權、環保、溝通協調機制等問題主要透過北極理事會排解。

氣候暖化令海冰不斷融化，同時為探索北極創造有利條件。(Getty Images)

起航：通往資源庫的「捷徑」

香港大學地理系助理教授Mia Bennett解釋：「過去八十年來，該地區的航線主要是因紐特人（Inuit）等原住民用作內部運輸。但現在，因着北極航線的開放時間加長、亞洲市場對能源的興趣，以及更快捷接通歐亞等因素，令不少歐亞國家愈加看重北極和北極航線。」

Bennett補充：「我認為重點在於能源資源，它是石油和燃氣的儲存庫，尤其是天然氣，這也是中國最大的興趣和利益所在。其他國家也試圖獲得清潔資源和能源，避免使用煤炭。」不少亞洲國家亦明白到，要在提升地區的政治角色和地位之餘避免捲入戰事，理想的做法是在當中佔一席位，能夠參與討論北極區內事務。

北極蘊藏全球二成二待開發石油資源，當中78%為天然氣，22%為石油；其他礦物資源還包括黃金、鑽石和稀土等。隨着融冰速度加快，開採這些資源變得可行，長遠有助紓緩能源短缺危機。荷蘭皇家蜆殼（Royal Dutch Shell）、美國康菲石油公司（ConocoPhillips）和挪威國家石油公司（Statoil）等多間大型石油公司紛紛在區內展開勘探鑽探工作，環保爭議亦因此不絕於耳。

Mia Bennett 認為，北極的重點還是在於能源特別是天然氣上。(受訪者提供)

2012年，《經濟學人》一篇文章寫道：「北極一半盆地尚未開發，但情況正在變化。受到高油價、更好的開採技術、缺乏其他更容易的發展機會及融冰等因素推動，愈來愈多石油公司往北發展。」英國保險公司Lloyd's of London2012年發表的一份報告指出，在未來二十年內，北極地區的石油和天然氣投資，將佔全球能源行業投資一個相對較少、但具有戰略意義的分額。

除能源之外，由於夏季冰層融化加劇，目前船隻可於7月中至10月中行駛北極航線。北極航線主要由兩條航線組成，一是俄羅斯以北的東北航線，從白令海峽開始，穿過楚科奇海、東西伯利亞海、拉普捷夫海、喀拉海、巴倫支海到達北歐；另一條是加拿大和美國阿拉斯加北面的西北航線，由戴維斯海峽開始，穿過加拿大北極群島、美國阿拉斯加到達白令海峽。

東北航線相比傳統貫通歐亞（途經西歐、南歐、地中海，再經蘇彝士運河、印度洋、馬六甲海峽、南海、台海、東海、日本海和鄂霍次克海）這條路線，路程可縮短多達4,000海里，節省約三成航行時間。此一路線另一吸引之處，是可避開馬六甲海峽和非洲之角的海盜。北極航線的開通，或可打破傳統經蘇彝士運河逾一個世紀以來的海運壟斷地位，有望改變位處這條傳統路線上的港口國家的發展，以至全球地緣政治格局。

壟斷：誰是北極地區的王者？

貴為北極地區國土面積最大的國家，俄羅斯擁有200萬北極人口，包括摩爾曼斯克（Murmansk）和諾里爾斯（Norilsk）等數個大城市。美國和加拿大在北極地區的人口總和不到俄羅斯的四分之一，全美最大的北極城鎮Utqiaġvik只有區區4,000人。

綜合評估的話，俄羅斯是現今區內的主導勢力。軍事上，它擁有世上最大的「冰上艦隊」，能夠在極端嚴寒的北部水域全年運作，並在區內維持有數十個軍事基地，近期又在北部派駐新部隊，並增加了潛艇活動，區內亦不時見到俄方戰機飛行。俄國破冰船數量的優勢亦相當明顯，服役中的有46艘船，另正打造11艘；第二多的芬蘭只有10艘；美國更只有5艘，且偏向老舊，當中只有兩艘屬重量級。

北極地區佔俄國本地生產總值20%，以及該國22%出口額及約九成的天然氣產出。莫斯科因此視這個蘊藏豐富天然資源的地區為長遠經濟發展目標，總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）曾揚言要將其變成俄羅斯二十一世紀的能源基地，因俄國擁有全北極三分二的未開發天然氣和近三成未開發石油。2017年，俄羅斯更不惜投放20億美元打造基建，國營能源巨頭Gazprom和Rosneft也積極參與開發。

2007年8月，俄羅斯潛水器於北極海床插上一支俄國國旗，震驚世界。(圖上截圖)

俄羅斯已和港口運營商和礦業公司等主要投資者達成協議，共同開發極具潛力的北海航道。負責項目的國家核公司Rosatom總經理Alexey Likhachev透露，該航線需要7,350億盧布（約900億港元）的投資，國家預算提供三分之一，其餘來自公司和銀行，「一旦我們創造具有商業吸引力的貨物運輸，別人就會準備投資於公路、鐵路、港口和碼頭，因為這有利可圖。」

此外，Rosatom還負責破冰船的發展，俄羅斯遠東地區的造船廠Zvezda正在開發一種新型的核動力破冰船，預計於2026年完工。當局預計到2024年，每年有近8,000萬噸貨物將通過該航線貫通歐亞。

俄國視北海航道為其領海，外國船隻需先得到許可才能通過，該國自2017年起更立法禁止外國運油輪駛經北海航道。然而，在缺乏資金與技術的情況下，俄國必須和其他國家合作，如過去與美國艾克森美孚（ExxonMobil）、挪威國家石油、法國道達爾（Total）等西方企業合作，才能開發蘊藏在北極底下的化石燃料。但自2014年烏克蘭危機後，俄國受到西方國家制裁，導致計劃停頓。

俄羅斯在缺乏資金和技術的情況下，只能和各國合作開發北極地區的「能源大餅」。(Getty Images)

這一切迫使俄羅斯轉而「向東望」，和遠東地區的東北亞國家合作，希望吸引他們的資金和技術，共同開發這塊「能源大餅」。俄羅斯亦將北極開發計劃納入歐亞經濟聯盟（EAEU）議程，希望拉攏會員國一同參與北極事務，又不排除透過上海合作組織（SCO）等國際組織合作。這些舉措令其他非北極圈國家有機會染指北極。

在一眾俄羅斯和東北亞國家合作的投資中，較矚目的包括2014年中國石油天然氣集團公司和Gazprom為期三十年、價值4,000億美元的天然氣合約，合作鋪設名為「西伯利亞之力」（Power of Siberia）的天然氣管道。自2017年起，中國的「南海八號」鑽油平台連續三年與Gazprom合作，於卡拉海鑽取天然氣。日本和韓國也是俄方積極拉攏合作的對象，並分別與之共同開發亞瑪爾自治區的「北極二號計劃」和「東北亞超級電網」構建等項目。

今年，俄羅斯斥資3.36億美元建造的浮動式海上核電站「羅蒙諾索夫院士號」（Akademik Lomonosov）亦正式啟航前赴遠東，為楚科奇（Chukotka）民居及礦區供電，支援採礦鑽井等相關開採作業。Bennett補充：「俄羅斯在區內的基礎設施已經準備就緒，中國在北海航道方面也提供了協助。」

上文節錄自第182期《香港01》周報（2019年9月30日）《北極大航海時代 地球暖化掀能源爭奪戰幔》。

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