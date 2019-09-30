日本增加消費稅同時推行流動支付回贈　借增稅之力普及無現金化

日本10月1日將增加消費稅，從8%增至10%。增稅無疑會增加日本人生活支出，但原來只要積極使用「流動支付平台」，就能多少減輕加稅造成的負擔。這種方法更得到了政府支持，加稅措施實際可視為日本推動無現金社會的方法。

PayPay是日本Yahoo聯同Softbank設立的支付平台，是現時加入支付平台的競爭者之一。（Getty Images）

這些所謂「第三方付款平台」，就是被統稱為「〇〇 PAY」的流動支付平台。包括LINE Pay、R Pay（樂天PAY）、摺紙Pay、au Pay、PayPay等等，不同Pay都有一個共通點，就是付費時會有點數回贈，點數可以當錢使用。

也就是說，只要活用這類付款系統，每次消費等同獲得現金回贈。加上這些付款平台需要連結信用卡，充值時可同時享有信用卡點數，用作里數轉換或現金回贈。因此只要使用流動支付平台付款，多少能抵銷加稅造成的支出增加。

政府支援中小企推廣流動支付

當然這類稱為「點數還原」方法在日本已盛行多年，購物儲點數早已成為日本人生活習慣。這次的點數還原系統主要針對中小型零售企業，經濟產業省7月成立「Payments Japan無現金化推進協議會」，目的為支援一般中小企業，提供補貼引入流動支付方式，鼓勵小店採用QR Code收款。

因此可以說，日本政府希望透過這次加稅措施，把電子付款系統進一步推廣至中小店舖，實現無現金社會。作為一般消費者，可以更廣泛地使用流動支付平台，節省支出。

日本使用儲值卡付款早已流行多時，但真正意義的流動支付起步則相當緩慢。（Getty Images）

2025年提高流動支付普及率至40%

不過以上的方式主要針對日本國民，並非所有流動平台都能連結外國信用卡使用。日本推行無現金化社會的一個目標，就是希望提高流動支付普及率，目前日本流動支付普及比率不足20%，遠比平均50%歐美國家要低。

無現金化的一個好處，就是減少企業及金融機構處理現金的負擔，讓商戶易於提供服務，同時能讓政府更容易確保消費稅收，增加庫房收入。政府希望在2025年前把無現金支付比率翻倍至40%，讓日本踏入無現金化新時代。