英國首相約翰遜否認性騷擾指控

英國首相約翰遜涉及女性的負面新聞再有一宗。他被指曾對兩名女子進行性騷擾，用手擠壓其中一人的大腿內側。他9月29日在電視訪問中直接以一個「不」字作答。

當他被問及指控他的女子是否杜撰有關指控時，他回答說：「我只講我剛說過的，我認為大眾希望聽到我們（政府）以團結國家的方式，在為他們、國家和投資做什麼。」

《星期日泰晤士報》記者愛德華茲（Charlotte Edwardes）在專欄披露事件，指在20年前的一個私人午餐上，約翰遜在桌子下撫摸她的大腿。這突如其來的行為令她突然坐直身子。

愛德華茲指出，事後她與另一名坐在約翰遜另一邊的女子談起，才發現他也對她做出同樣的行為。

約翰遜辦公室29日發表聲明稱這項指控「不實」。英國《太陽報》報道他私下跟幕僚說，這是「他X的不實。」

If the prime minister doesn’t recollect the incident then clearly I have a better memory than he does https://t.co/pbcLJThkqP — Charlotte Edwardes (@chedwardes) September 29, 2019

愛德華茲則堅持自己的說法，她在推特（Twitter）上發文說：「若首相不記得那事件，那顯然的我的記性比他的好。」

除了愛德華茲的指控，約翰遜亦被《星期日泰晤士報》揭發，他在任倫敦市長期間，向一名不合符資格的女商人阿爾庫里（Jennifer Arcuri）提供政府資助。該報指阿爾庫里已向朋友承認她與他有婚外情關係。

倫敦市政府（Greater London Authority）已去信警察行為獨立辦公室（Independent Office for Police Conduct），要求後者決定是否對約翰遜干犯公職人員行為失當（misconduct in public office）進行調查。如果成事，約翰遜或相位難保。

接二連三的「爆料」正正發生在英國保守黨29日在曼徹斯特召開常年黨大會前夕，約翰遜本應利用這個場合談論其脫歐計劃，但性騷擾指控無疑模糊了焦點。