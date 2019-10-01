秘魯總統宣布解散國會　2020年1月選舉

秘魯總統比斯卡拉宣布9月30日解散國會，2020年1月26日進行選舉。部分國會議員隨之宣布暫停他的職務，這導致該國持續多時的憲政危機進一步加大。

比斯卡拉（Martin Vizcarra）之前發表全國電視講話，警告如果國會繼續阻礙政府進行反貪污改革以及改變憲法法院任命法官的方式，他會宣布解散國會。國會30日無視其警告，選出6名最高法院法官中的第一人。

他在演說中指出，解散國會是為消除秘魯前進的政治障礙，完全符合該國憲法。

在他做出宣布後數小時，部份國會議員以比斯卡拉「道德無能」為由，暫停其總統職務12個月，同時任命副總統阿勞斯（Mercedes Araoz）暫代其職務。

眾議院議長奧萊切亞（Pedro Olaechea）表示，議院會在4日開會，考慮就罷黜總統進行動議。

比斯卡拉已多次與跟由該國最大反對黨「人民力量」（Popular Force）主宰的國會發生衝突。該黨領袖是仍在獄中的藤森惠子。她是秘魯前總統藤森之女（Alberto Kenya Fujimori）。