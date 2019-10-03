【北極大航海．四】赤道小國新加坡北望極地　做觀察員國還有...

2013年5月16日，新加坡經過兩年申請後正式成為北極理事會觀察員。很多人或許會好奇這個地處熱帶且接近赤道的東南亞小國，何以會關注距離遙遠的冰雪地區？

新加坡地理位置優越，扼守馬六甲海峽最南端港口，掌握印度洋與太平洋交通的海運咽喉，是全球最大加油港之一，每年17,000萬艘經蘇彝士運河的船大部份都以這裏作轉口港。2017年，新加坡是世界第五大船舶註冊地，排在巴拿馬、馬紹爾群島、利比里亞和香港之後，也是僅次於上海的全球第二大貨櫃港。海運業為新加坡經濟貢獻不少，全國有多達5,000間海事機構，創造了17萬個就業機會，去年佔全國GDP的7%。新加坡船廠Keppel Singmarine更是亞洲第一間破冰船公司，2008年曾為俄羅斯的石油公司建成兩艘破冰船。

航運業在過去數十年來佔新加坡經濟一個相當重要的比重。(Getty Images)

航運格局改變 海運樞紐勢危

今天，新加坡已可在造船及其他海事技術方面為北極地區帶來一些貢獻。新加坡亦積極與俄羅斯建立關係，後者深受西方國家制裁，因此也有意加強彼此往來。新加坡還積極參與北極保育工作，更推出「新加坡與北極理事會永久會員合作方案」，為北極地區原住民提供免費教育服務。

北極航線的全面開通或有機會徹底改變世界航運格局，使地緣政治重新洗牌。新加坡很清楚自己在全球海運版圖上的樞紐地位及其對國家經濟的重要。新的海運路線一旦出現，勢必搶走該國部份航運業務，對經濟構成重大威脅。新加坡在極地融冰的趨勢下，彷彿逐漸嗅到埋藏在冰雪之下、風起雲湧的詭譎氣息，因而決心介入北極事務，希望從中了解更多該地區發展和取得一些話語權。

北極航線或有機會影響傳統海運業的整體格局。(Getty Images)

北極航線富有競爭潛力，加上區內豐富的天然資源，有分析預測，未來或將促成「環北極經濟圈」的發展，範圍涵蓋北美、歐洲和俄羅斯，形成另一個與傳統海運路線上各國競爭的全球海運中心，由是可知，新加坡何以會對「北極大航海時代」的來臨如此緊張。為了更快捷的航道和避開馬六甲和中東等高風險地區，商船或會分流到北極航線，勢必削弱新加坡的樞紐地位。此外，泰國一直盛傳有意於南部開鑿「克拉運河」（Kra Canal）；這個號稱「東方巴拿馬」的運河若能成真，將可從緬甸海直通暹羅灣，新加坡長久之來的地緣優勢將很可能「壽終正寢」。

北極航線是否真的會為獅城海運業帶來巨大衝擊？香港理工大學物流及航運學系教授黎基雄指出，新加坡的考量未必出於航線本身，因為北極航線應會以運載能源為主，對貨運沒太大影響。他認為「新加坡可能希望做高增值的事，因為北極航線可能涉及船舶融資和貨物運輸保險的業務範疇」。而香港恒生大學供應鏈及資訊管理學系助理教授黃彥璋則認為：「新加坡作為蘇彝士運河附近的重要港口，對國家的海運如進出口、轉船運輸等有很大影響。因為鄰近的泰國、越南和巴基斯坦等國家，很多時會經新加坡中轉前往歐洲或美國。」由於新加坡海運業連接來自中東和亞洲市場的石油等資源，單是目前北極航線以能源運輸為主也必定對該國構成不少競爭和影響。

新加坡航運業佔有一定比重為能源運輸，北極航線的開通或會為該國帶來衝擊。(路透社)

氣候問題嚴峻 不忘未雨綢繆

對於北極航線，新加坡總理李顯龍曾語帶保留地表示：「短期內還看不出影響，但長遠來說就不知道了。」新加坡以全球重要海運國家的名義加入北極理事會，多年來致力發展航空、觀光、金融、博彩業等，以圖於經濟上「分散投資」，減輕北極航線對國家未來發展的衝擊。作為缺乏資源的小國，新加坡時刻保持危機感，1965年獨立後如是，2010年開賭如是，2013年加入北極理事會也如是。開發北極，對新加坡而言是危亦是機。目前，新加坡對北極的石油資源最感興趣，正在開發新鑽探方法和研究北極港口基礎設施，希望投資及參與當地發展。

撇開海運業影響，香港大學地理系助理教授Mia Bennett指氣候問題是新加坡關注北極的另一個重要原因，「因為新加坡地勢低窪，在短期內受氣候變化的影響更大，也更直接。」隨着全球暖化融冰令海平面上升，沿海國家將面臨被淹沒的危機。李顯龍在今年8月8日發表國慶群眾大會演說，形容氣候暖化關乎國家生死存亡，加上國家四面環海及多屬低窪地區，預計未來一個世紀或將需要花費1,000億新加坡元（約5,600億港元）應對。

李顯龍認為氣候變化對國家的未來發展影響深遠。(路透社)

新加坡目前採取了多項保護個別大樓及發展項目的具體措施，例如升高地鐵站出入口、要求新發展項目相對高於海平面，機場及碼頭等重要基建的要求亦將變得更嚴格。李顯龍認為，海平面上升會影響樓價、生活和居民安全，部份低窪地區形勢嚴峻，呼籲國民應以對待國防的心態來看待氣候暖化，國家亦應積極落實應對措施，「否則下一代將對我們的不作為感憤怒」。

新加坡政府計劃對地鐵站等重要基建的海平面標準提升，以應對日後的氣候環境威脅。(Getty Images)

上文節錄自第182期《香港01》周報（2019年9月30日）《北望極地 赤道小國爭海運話語權》。

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