華城連環殺人案疑兇再招認逾30宗強姦案　全靠9名專家聯手破心防

在韓國極為轟動的「華城連環殺人案」，10月2日再有新進展，韓聯社報道，56歲疑兇李春在（音譯）繼承認犯下14宗殺人案後，再額外承認有30多次強姦及強姦未遂的罪行。目前警方正核實他供述的情節是否可信。 韓國媒體也報道，警方在審問期間出動9名心理專家合力參與盤問，成為疑兇認罪、講出「殺人回憶」的關鍵。

韓聯社引述警方透露，李春在從上周起主動開口，具體地說明犯罪情況，甚至親自畫圖說明部分案情。但由於他僅憑記憶講述，警方正在確認他供述的情節是否可信。

《殺人回憶》原型案件：華城連環殺人案疑犯第七次犯案後，警方發布通緝令。（視覺中國）

警方派9名心理專家參與盤問

韓國警方為此案投入大量人力，警方9月中鎖定疑兇為李春在後，他起初否認犯案，令破案進程受阻。韓國媒體報道，警方在13天內的9次審問之中，合共派出9名心理分析師參與盤問，包括一位曾負責2009年姜浩順連環殺人案的心理分析專家，這些專家最後終成功攻破疑兇心防。

警方又找來其中一宗有關案件內的目擊司機，透過催眠技術讓他回想案發當時的情況，然後利用司機的證詞盤問李春在，逐步讓李春在認罪。

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疑兇已承認犯下14宗殺人案

華城連環殺人案發生在1986年至1991年期間，有10名女性先後在京畿道華城附近受害，犯案者的手段兇殘，部分受害者的下體遭塞進異物，如水蜜桃、原子筆等。過去多年以來，警方只抓獲第8宗案件的兇手，該人為模仿犯罪，但一直未能找到其餘9宗案的犯人。

直至2019年9月18日，韓國警方終宣布憑藉DNA技術鎖定疑兇為李春在，他如今承認犯下14宗案，包括華城連環殺人案內的9宗案，另外還有5宗殺人案，其中3宗同樣發生在華城地區，2宗發生在忠清北道清州地區。

《殺人回憶》原型案件：「華城連環殺人案」後來被改編成多部電視劇和電影，包括2003年上映由奉俊昊執導的電影《殺人回憶》。（視覺中國）

疑兇再招認30多宗性侵罪

如今讓韓國社會更震撼的是，李春在還招認30多宗強姦及強姦未遂的罪行，韓國媒體報道，有關犯罪都是他退伍後的1986年1月至1994年1月這八年之間犯下的。

李春在1994年因姦殺妻子的妹妹，終於遭警方抓獲及判處無期徒刑，1995年起至今一直在釜山監獄服刑，但警方過去一直不知原來他與其他案件有關。他在獄中也表現良好，是「模範囚犯」。

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韓國最大懸案

韓國警方曾先後動員205萬人次的警力追查華城連環殺人案，調查約2萬多位疑犯及對照4萬人指紋，仍未能在法律追訴期內破案，最終案件在2006年4月2日被迫終止偵查，成為韓國史上其中一宗街知巷聞的懸案，亦成為當年調查此案警員的遺憾。

華城連環殺人案被改編成多部電視劇和電影，包括2003年上映由奉俊昊執導的電影《殺人回憶》、2014年tvN電視劇《岬童夷》、2015年tvN《Signal》、2017年OCN《隧道》等。