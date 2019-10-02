WhatsApp擬推閱後即焚功能　最快5秒自動刪訊息

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現今保護手機個人訊息非常重要，外國媒體10月1日報道，備受港人歡迎的即時通訊軟件WhatsApp最近正在測試「閱後即焚」新功能，防止用戶訊息被轉載和外洩。用戶設置指定時間後，訊息就會自毀。

據英國《獨立報》報道，這項稱為「Disappearing Messages」的全新功能，目的是保護用戶的對話私隱，按目前的測試版本，只有兩個選擇，允許用戶把訊息設置在5秒後或一小時後刪除，功能可以用於群組對話或是私人對話。

科技網站wabetainfo.com首先發現這項新功能，相信WhatsApp會在群組聊天率先使用，但有關功能目前仍處於開發階段，還需測試是否有漏洞，未知何時會正式推出。

Gmail、Telegram和Facebook Messenger等不少通訊軟件為保護敏感訊息，已設有「閱後即焚」功能。

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