日本動物園一鱷魚屍體內竟有330枚硬幣　園方心痛籲旅客別再投幣

日本愛知縣名古屋市的東山動植物園，一隻名為「Mippy」的鱷魚5月死亡，園方之後剖屍發現Mippy胃部內竟有超過330枚硬幣，疑似是吞下旅客向鱷魚池投擲的硬幣。雖然園方估計Mippy的死因是衰老，但仍感到相當心痛，強調向池內投幣許願不會靈驗，呼籲遊客別再投幣了。

5月逝世的鱷魚Mippy（東山動植物園網站）

從Mippy胃內取出的硬幣分別為225枚10日圓硬幣、90枚5日圓硬幣、11枚50日圓硬幣和4枚100日圓硬幣，合計金額為3650日圓。此外，Mippy體內還有溶於胃酸的疑似大量1日圓硬幣、6枚遊戲幣和一些小石頭。動物園估計硬幣的總重量約2.6公斤。

東山動植物園指，解剖顯示Mippy沒有內臟器官衰竭的跡象，硬幣對健康的影響目前未清楚。但為Mippy解剖的獸醫玉村太表示，這樣的「儲蓄」令人震驚，由於硬幣有可能會堵塞腸道，呼籲大眾停止向池內投幣。

Mippy是雄性的密西西比鱷，牠早在1965年7月入住東山動植物園，死亡時年齡為54歲以上，屬於長壽。

園方表示，鱷魚有把小石頭存入胃內、以磨碎食物的習性，有可能一起吞下硬幣和小石頭。在早期，該園旅客只能透過玻璃觀賞鱷魚，直到1989年該園建成新設施，在鱷魚池上方設置通道，但也因此令旅客可以把硬幣投入池內。雖然園方有豎立告示牌，呼籲旅客不要投幣，但往往有旅客不理勸告。