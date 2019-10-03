NASA首席科學家預言　兩年內於火星發現外星生命證據

《星期日電訊報》（Sunday Telegraph）9月28日報道，美國太空總署（NASA）首席科學家格林（Jim Green）表示，NASA的探測車「火星2020」（Mars2020）及歐洲太空總署（ESA）的探測車火星太空生物（ExoMars）將於2021年3月抵達火星，預計探測車會在抵達後幾個月內發現外星生命的證據。格林又指，雖然這個發現極具意義，但全世界的人仍未做好心理準備接受此事。

兩部火星探測車將在2020年夏季出發前往火星，並預計2021年3月抵達火星展開探測任務。其中歐洲太空總署的「火星太空生物」會在火星地面往下鑽6.5英尺（約2米）以收集岩石樣本。樣本會通過探測車上的一個小孔進入流動實驗室內，然後進行壓碎和檢查有機物成分。而NASA的「火星2020」亦將在火星地面上鑽探岩層，然後將有關的樣本保存在試管中，等待將來返回至地球進行檢測。

格林認為，兩部火星探測車都很有機會發現到外星生命的證據，「這將是革命性的，就像哥白尼說『不，是我們繞着太陽轉』一樣，這是徹底充滿革命性，且將開啟全新的思路。對此我一直感到擔心，因為我認為我們就快找到它（外星生命），並做出某些宣布。」

格林又補充說：「當我們在90年代首次開始研究天體生物學時，便開始尋找生活在極端環境下的生命。我們曾深入到地表以下2英里（3.2公里），亦曾進入像是核廢料池這種大家認為什麼也無法生存的環境，結果這些地方都充滿生命。最重要的是，有水就有生命。」

（綜合報道）