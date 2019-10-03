英國科學家以「比太陽更強力的光束」　破解2000年古卷軸內容

路透社報道，英國科學家嘗試用強力光束，虛擬打開並判讀已有約2000年歷史的脆弱卷軸。

出自赫庫蘭尼姆古城（Herculaneum）圖書館的兩捲完整卷軸和四份斷片，因為公元79年維蘇威火山（Mount Vesuvius）大爆發，被深埋在火山灰之下，並已碳化，脆弱到無法攤開。

這些珍貴古物在英國國家同步加速器光源科學設施「鑽石光源中心」（ Diamond Light Source）接受檢視，加速器可讓光束在封閉軌道運行，產生太陽亮度好幾倍的光。

鑽石光源中心主管沙蓬（Laurent Chapon）說：「這個概念本質上就像電腦斷層掃描儀，你可以取得病人的3D影像，然後透過切片方式看到不同器官。我們用非常高亮度的光照射（卷軸），然後在另一側查看2D影像。再從中重建3D卷冊⋯⋯以無損實物的方式讀取內文。」

雖有同步加速器，卷軸上的墨跡卻很難辨認，因為和寫字用的莎草紙一樣，都是碳基物質。科學家希望出現文字的地方，莎草紙的密度有所不同。

英國鑽石光源中心內的同步加速器，不時有學者參訪。（路透社）

科學家希望藉由掃描看得出有字的部分，開發出機器學習的演算法，解讀卷軸上到底寫了什麼。

掃描所獲數據將由美國肯塔基大學（Kentucky University）的科學家負責分析，利用先進的電腦科技破解卷軸內容。

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