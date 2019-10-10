【諾貝爾獎2019】特朗普恨拎和平獎　專家卻看好羅冠聰？

2019年諾貝爾和平獎得主將在10月11日揭曉，在眾多人選之中，美國總統特朗普（Donald Trump）不時吹捧自己維持世界和平有功，直指自己理應獲獎，希望奪獎之意非常明顯，但專家卻未必看好這位美國總統，每年都會發布心水名單的挪威奧斯陸國際和平研究所（PRIO）所長，今年列出的五個心水，便包括年輕和平社運份子，並提到香港眾志前立法會議員羅冠聰等名字。

諾貝爾和平獎2019：今年諾貝爾和平獎會在10月11日公布，美國總統特朗普抱怨如果能獲公平頒發，自己應該可以獲獎。（Nobel Prize官網）

特朗普並沒有掩飾他想奪得和平獎的意思，他曾發牢騷抱怨，若然諾貝爾和平獎能夠獲公平頒發，自己理應獲獎。他2018年與朝鮮領袖金正恩歷史性舉行「特金會」，被認為有助推動朝鮮半島無核化。

特朗普又不時提及前總統奧巴馬（Barack Obama）2009年獲頒和平獎一事，稱不知為何當年後者上任未滿一年就能獲獎。如此「酸葡萄」心態真是隔着螢幕亦感受到那份醋意。特朗普今年希望「捲土重來」，但在競逐和平獎的路途上，卻滿是年輕有為的勁敵。

諾貝爾和平獎2019：特朗普2018年與朝鮮領袖金正恩舉行「特金會」，被認為有助推動朝鮮半島無核化。（Getty Images）

羅冠聰、黃之鋒等年輕社運人士

挪威奧斯陸國際和平研究所（PRIO）就持有不同意見，研究所所長于達爾（Henrik Urdal）每年都會在和平獎公布前，發布心水名單，他2018年成功「貼」中剛果婦科聖手穆克維格（Denis Mukwege）及曾遭ISIS擄走的女子穆拉德（Nadia Murad）獲獎。

于達爾今年發表的名單，共有五個心水，排首位的是年輕和平社運份子（Youth peace activists），並在名單列出3個年輕人例子，包括致力支持利比亞和平民主過渡的少女沙里夫（Hajer Sharif）、在索馬里設立和平與人權中心的少女艾爾曼（Ilwad Elman），以及香港的羅冠聰。

于達爾再指出，在香港近來的示威運動發生前，香港已有許多青年民主鬥士，並認為在雨傘運動表現突出的前立法會議員羅冠聰、香港眾志秘書長黃之鋒及成員周庭、學聯前秘書長周永康，以及香港民族黨召集人陳浩天等人也有可能會獲獎。

諾貝爾和平獎2019：羅冠聰曾以5萬多票，成為香港立法會史上最年輕的議員。（AP）

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專家的其他心水：無國界記者

于達爾的其他心水還包括無國界記者組織。不少記者冒着生命危險、無畏政權打壓報道真相，捍衛新聞自由及言論自由非常重要。致力保護記者的無國界記者組織（Reporters Without Borders）及保護記者委員會（CPJ）亦是今次和平獎的熱門。無國界記者組織總部設在法國，曾極力反對緬甸以違反《政府機密法》判處路透社記者瓦倫（Wa Lone）和覺梭吳（Kyaw Soe Oo）入獄。

諾貝爾和平獎：于達爾發表的2019年諾貝爾和平獎心水名單（PRIO網站）

另外，爭取核軍備控制專業人員聯合會（Control Arms Coalition）、致力協助難民的國際救援委員會（International Rescue Committee），以及埃塞俄比亞總理阿比艾哈邁德（Abiy Ahmed）同樣是于達爾的心水。

諾貝爾和平獎2019：通貝里在氣候峰會的講話七情上面，令人印象深刻。（路透社）

瑞典環保少女通貝里

今年也有不少人看好16歲的瑞典環保少女通貝里，在早前的紐約聯合國氣候行動峰會上，她曾眼神犀利盯住特朗普，並以一句「你們怎敢這樣（How dare you）？」抨擊全球領袖漠視氣候危機。通貝里自2018年8月，每周五發起「為氣候罷課」，吸引全球數百萬人支持，並令她成為和平獎大熱。若她獲獎，將會是繼美國前副總統戈爾（Al Gore）之後，相隔12年再有人憑環保議題獲頒和平獎。