【諾貝爾獎2019】環保少女通貝里成和平獎大熱　言行卻變絆腳石？

全球關注的諾貝爾獎（Nobel Prize），各獎項的得獎名單將於下周公布，其中最引人注意的和平獎，外界對於誰人或組織可能入圍而議論紛紛。2019年和平獎的大熱之選，不少人認為是致力推動環保及關注氣候變化的瑞典16歲少女通貝里（Greta Thunberg）。 通貝里公開批評各國領袖在氣候問題上「走數」，以及認為乘坐飛機的人應感到羞愧，這些言行都為她贏得數以百萬計的支持者，但對於諾貝爾獎評審委員會而言，同樣的言行，卻或令她的獲獎機會大打折扣。

2019年諾貝爾和平獎得主人選會在10月11日公布，通貝里的名字一早已列入提名名單，多間外國博彩公司都視她為熱門人選。假如她成功「跑出」，她會是史上最年輕的得獎者，與前南非總統曼德拉（Nelson Mandela）、前美國總統卡特（Jimmy Carter）、前蘇聯領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）等人齊名，並會奪得93萬美元獎金。更重要的是，她可能是繼美國前副總統戈爾（Al Gore）之後，相隔12年再有人憑環保議題獲頒和平獎。

她年輕、敢言及充滿火藥味的言行，雖然被大家認為是其「生招牌」，但可能為評審委員會帶來煩惱。

瑞典16歲少女通貝里的罷課行動，激發全球學生響應。（Greta Thunberg fb圖片）

言論「惹火」大扣印象分？

她以「飛行恥辱」（#flightshame）批評坐飛機的人，惹來不少愛飛行之人不滿。她公開抨擊各國領袖的手段，雖然有人大為頻賞，但另一邊也有人對此不接受。即使自由派人士大讚她有敢言的勇氣，右翼則指她大話連篇和虛偽，其中有「陰謀論」認為她被父母煽動，又或是把她視為提倡社會主義的象徵。

通貝里否認這些批評，她2月時於Facebook留言，強調一切都是發自她的內心，又指父母本身對氣候問題沒有太多認識，直到她多次鼓勵才參與其中。

諾貝爾獎委員會前成員洛德高（Sverre Lodgaard）表示，自從戈爾在2007年獲頒和平獎後，至今都沒有類似人士得獎，因此認為有力增加她的機會，但指她「飛行恥辱」的言論無助對營造改變的正面氣氛沒有幫助，他憂慮這個問題成為得獎的絆腳石。

聯合國氣候行動峰會：16歲瑞典少女通貝里（Greta Thunberg）在峰會上神情激動地向各國領袖控訴道：「世界的領袖令人失望，現在年輕人已經覺醒，若你們再令我們失望，我們將永不會饒恕你們！」「你們空洞的言辭偷走我的夢想和童年。」（Reuters）

環保少女大戰狂人總統

通貝里由獨自罷課到瑞典國會外示威，到成為全球數以百萬計年輕人的啟發對象，並乘坐零碳排放的帆船到紐約出席聯合國氣候峰會，多次以「你們竟敢？」（How dare you？）批評全球領袖在應對氣候變化問題上開空頭支票，令她的童年生活和夢想被奪走。

不過她的一句「你們竟敢？」就引來一直質疑氣候變化的美國總統特朗普（Donald Trump）注意，暗諷對方是「快樂的年輕女孩，期望有個光明和美好的未來」。通貝里之後就在Twitter的個人簡介就引用特朗普的這一句作為回應。

順帶一提，通貝里的其中一個和平獎勁敵，或可能就是特朗普。他在2018年與朝鮮領袖金正恩歷史性舉行峰會，被外界認為有望勝出，而他今年決定「捲土重來」，早前在Twitter大發牢騷，稱如果委員會可以公平頒發獎項，自己應該可以奪獎。

美朝首腦會面：美國總統特朗普6月30日在韓朝邊境非軍事區（DMZ）板門店與朝鮮領袖金正恩會面。（Reuters）

是榮耀還是負累？

要成為諾貝爾和平獎得主，之後的一舉一動都會成為各方焦點，洛德高認為，委員會的其中一個評審考慮是通貝里能否承受更多公眾目光。雖然巴基斯坦少女馬拉拉（Malala Yousafzai）2014年得獎時只有17歲，但後者獲獎資格沒有太大爭議。

曾經著有多本關於和平獎書籍的作家斯文（Asle Sveen）表示，向年輕人頒發諾貝爾獎會為他們帶來巨大負擔。即使如此，在通貝里的得獎機會上，他與洛德高的立場一致。

諾貝爾獎評審委員會可以採取不同方式為通貝里「減壓」，例如將獎項與多人分享，或盛讚她的言行、思想比實際年齡更成熟，增加得獎認受性。

2014年諾貝爾和平獎得主馬拉拉經常推動女性接受教育的權利，而且無懼宗教保守派的反對。（VCG）

環保與和平的關係

另一個阻礙是，學術層面對於推動環保是否有助諾貝爾（Alfred Nobel）遺囑列出的和平標準有分歧。雖然戈爾在2007年與聯合國轄下的政府間氣候變化專門委員會（IPCC）一同獲獎，其爭議仍然不斷。

斯文認為，科學證明人類正受到氣候變化影響，導致可能面對極端情況，從而引起戰爭和難民等後果，所以有助通貝里稱霸和平獎。

除了通貝里和特朗普外，其他有力挑戰獎項的包括埃塞俄比亞總理阿比艾哈邁德（Abiy Ahmed）、無國界記者組織（Reporters Without Borders）、教宗方濟各（Pope Francis）和聯合國難民署（UNHCR）及負責人格蘭迪（Filippo Grandi）等。無論最後結果如何，通貝里可能在很多人心目中已經是真正的和平使者。