【禁蒙面法】法國黃背心運動期間立法　烏克蘭激起民怨12日後撤回

香港政府10月4日宣布，決定根據《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》，港府屢次強調，外國多個國家現時已有「禁蒙面法」。 在西方世界，近年確有不少國家訂立禁止蒙面的條例，但命運也有不同，既有通過立法、且實行至今的例子如法國，也有失敗案例如烏克蘭，2014年，當地經歷親歐革命運動，群情洶湧，政府再推行「禁蒙面法」，反而激起另一波民憤，法例僅推行12日就撤回。

禁蒙面法：香港政府宣布《禁止蒙面規例》會在10月5日實施，任何人身處公眾集會、遊行，又或參與未經批准集結時，若使用可能會隱藏身分的蒙面物品，即屬犯罪。（AP）

烏克蘭：禁蒙面法實施12日後撤回

2013年11月21日，烏克蘭時任總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）宣布終止與歐盟談判貿易協議，激發基輔民眾走到獨立廣場（Maidan）示威。行動以和平抗爭為主，惟亞努科維奇被指一直漠視民眾抗爭行動，及後演變成血腥衝突。

在凜冬烈火中，國會2014年1月16日以舉手投票方式通過「禁蒙面法」等多項措施，禁止示威者佩戴安全帽、口罩、面罩；禁絕五輛車同時在馬路上行駛；禁止誹謗政府官員；以及禁止未經許可在公共場所使用帳篷等。

但法案一出，隨即激化政府與示威民眾更加對立。示威者把家中的鍋具、單車頭盔帶到抗爭現場，諷刺禁止蒙面是荒誕，當地之後又出現多場衝突。「禁蒙面法」在獲通過的12日後，最終由國會撤回。時任總理阿扎羅夫（Mykola Azarov）因此下台。

禁蒙面法：烏克蘭2014年的「禁蒙面法」激化民眾新一波示威。（Getty Images）

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法國：黃背心運動期間立法

另一個因為大型示威而訂立「禁蒙面法」的國家，有法國政府。當地自2018年11月開始爆發「黃背心」運動，連場示威出現警民衝突，最大規模的時候全國有數十萬人上街。2019年1月，法國政府提出「反蒙面法」，禁止任何人配戴面罩參加遊行，違者可被判囚一年及罰款1.5萬歐元，至5月獲得國會通過。

此法例的「成效」如何，實際上難以衡量。法國「黃背心」運動源於經濟問題，總統馬克龍（Emmanuel Macron）為了應對這場示威，在立法外，更是作出多項重要讓步，包括2018年12月正式取消引發民怨的燃油税加稅政策、2019年4月提出大幅減税等惠民政策，他又多次落區，到全國多個地方接觸民眾，以挽回自己的民望，「黃背心」運動的聲勢之後大幅減弱，與馬克龍這些讓步極有關係。

禁蒙面法：法國「黃背心」示威引發當地訂立「反蒙面法」，圖為4月示威期間的照片。（Getty Images）

當地的「反蒙面法」實行至今，未有如烏克蘭般遭推翻，但當然也有遭質疑當中存有灰色地帶。英國廣播公司（BBC）則引述澳洲悉尼大學副教授愛潑斯坦（Charlotte Epstein）指出，許多「黃背心」示威者本來已因非法集會被捕，因此無法斷定他們是不是因為觸犯「反蒙面法」被捕。