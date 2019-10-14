【諾貝爾獎2019】經濟學獎一定頒給經濟學家？　跨界折桂不止一人

2018年諾貝爾經濟學獎得10月14日揭曉，最快在香港時間下午5時45分宣布。香港01整理諾貝爾經濟學獎一些有趣的資料，讓我們在2019年得主出爐前先了解一下。

瑞典發明家諾貝爾（Alfred Nobel）1895年立下遺囑，每年頒發化學獎、物理學獎、文學獎、生理學或醫學獎與和平獎，並於1901年首次頒發5個獎項。至1968年，瑞典銀行為紀念諾貝爾增設「紀念諾貝爾瑞典銀行經濟學獎」，亦稱為諾貝爾經濟學獎；獎項於1969年首次頒獎，在其近半世紀的歷史中，獲獎人士的平均年齡為67歲。

2018年的諾貝經濟學獎由兩名美國學者諾德豪斯（William D Nordhaus）和羅默（Paul M. Romer）分享。他們分別研究把氣候變化和技術創新，與持續和長遠的經濟增長整合。諾貝爾委員會指出，諾德豪斯和羅默就如何建立長久及可持續經濟增長的問題上提出解決方法，透過建立模型解釋市場經濟如何與自然和知識互動，從而擴闊經濟分析的範圍。

2017年諾貝爾經濟學獎得主為美國經濟學家塞勒（Richard H. Thaler），他因對行為經濟學研究的貢獻而得獎。英裔美國學者哈特（Oliver Hart）及荷蘭學者荷姆斯壯（Bengt R. Holmström）憑其在研究合約理論的貢獻，2016年獲頒這項殊榮。

諾貝爾經濟學獎：圖為美國學者諾德豪斯2018年接到得獎消息後，在家中致電孫兒分享喜悅。（路透社）

有關諾貝爾經濟學獎的有趣小知識：

自1969年以來共頒發49個諾貝爾經濟學獎，共有79人獲獎。 當中有25年屆經濟學獎是由一人獨得。 歷來只有1名女性曾獲獎，為2009年的奧斯特羅姆（Elinor Ostrom），她與威廉姆森（Oliver E. Williamson）因公共經濟治理方面的分析獲獎。 歷來最年輕得獎者為1972年獲獎的阿羅（Kenneth J. Arrow），得獎時51歲。他與希克斯（John Hicks）因一般均衡理論及社會福利經濟分析獲獎。 歷來最年長得獎者為2007年獲獎的赫維奇（Leonid Hurwicz），得獎時90歲。他在得獎後只活了幾個月，2008年6月辭世。

諾貝爾經濟學獎：美國經濟學家塞勒（Richard H. Thaler）因對行為經濟學研究有貢獻，榮獲2017年諾貝爾經濟學獎。他現年74歲。他現於芝加哥大學布思商學院執教。（VCG）