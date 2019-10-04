【禁蒙面法】英國外相：政治對話是香港問題唯一出路

香港政府10月4日宣布訂立禁蒙面法，並在午夜起生效，事件也引來國際關注。英國外相藍韜文（Dominic Raab）表示，香港問題的唯一解決方法是政治對話，他又指政府應避免加劇緊張局勢。 聯合國人權高級專員辦事處則回應指，香港政府實施的任何新措施，都需有法律基礎及保障集會自由。

藍韜文：要避免加劇緊張局勢

英國外相藍韜文發表聲明稱，香港問題的唯一解決方法是政治對話，「當政府需要確保人民的安全，也必須要避免加劇緊張局勢，而應緩和緊張關係。」

聯合國：香港要保障集會自由

至於在日內瓦（Geneva），有媒體向聯合國人權高級專員辦事處發言人胡爾塔多（Marta Hurtado）提問有關香港政府實施的新措施，包括禁蒙面法等，胡爾塔多回應稱，任何限制都需要有法律基礎、要恰當，而且要盡可能做到不侵擾。

她又稱，和平集會自由是基本人權，每人應享有盡可能最大程度、不受限制的自由。

內地官媒：堅決支持香港《禁蒙面法》

另一邊廂，中國官媒《環球時報》則發表評論文章指出，堅決支持特區政府訂立《禁蒙面法》，認為這在當前有重大意義，從長遠看亦有利於維護香港法治，希望香港反對派配合該法的實施，將此作為扭轉香港亂局的一個契機。