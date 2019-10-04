【Banksy】「猩猩佔領國會」畫作嘲諷英國政治　7700萬元高價成交

英國神秘街頭藝術家Banksy（班克西）的一幅畫作，10月4日在倫敦蘇富比以988萬英鎊（約7748萬港元）高價成交，打破Banksy之前畫作的紀錄。這幅畫的特別之處，是描繪一群黑猩猩「佔領」英國下議院的議事堂，以幽默手法諷刺國會。

這幅長4米的畫作名為Devolved Parliament（遭下放的國會），拍賣價原本預計在150萬至200萬英鎊之間，但經過13分鐘的激烈拍賣過程後，最終以987.95萬英鎊成交，是本來預計價格的近5倍的金額。

Banksy：《Devolved Parliament》以988萬英鎊高價成交（美聯社）

Banksy在社交網站Instagram回應稱，這是「Banksy畫作的歷史新高價」，但很遺憾這幅畫現在已不屬於他。

此畫是2009年Banksy的作品，也是目前已知Banksy最大幅的油畫，他當年為了家鄉的布里斯托爾博物館（Bristol Museum）創作這幅畫，在約3個月的展覽期間，吸引超過30萬名遊客到訪。該博物館2019年為了紀念此畫作展出10周年，曾向私人收藏家把畫作借來重新展出。

🔻想觀看更多Banksy作品，請點擊圖輯🔻

+ 13 + 12 + 11

Banksy去年曾經「大鬧」蘇富比的拍賣會場，2018年10月，蘇富比拍賣一幅鑲在畫框中的作品「氣球女孩」（Girl with Balloon），以86萬英鎊成交。但畫作之後立刻在眾目睽睽的情況，遭當場絞為碎紙，如同經過碎紙機一般，「氣球女孩」的下半部女孩部分遭到破壞，上半部愛心則停留在畫框裡，沒有變成碎紙。

此後他聲名大噪，「氣球女孩」也改名為「在垃圾桶裏的愛」（Love is in the Bin），重生為新的藝術品。

（中央社 / 路透社）