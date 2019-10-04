甘地誕辰150周年遭偷骨灰　竟與大愛包容有關？

10月2日是印度聖雄甘地（Mohandas Karamchand Gandhi）誕辰150周年，全國各地均有慶祝活動，不過同日卻發生甘地骨灰被盜事件。 甘地1948年遇刺去世後，部份骨灰安放在印度中部一個紀念館，一名小偷在當天盜走骨灰，並用綠色顏料在甘地的照片寫上「叛徒」。分析相信，這可能與甘地倡導印度教徒與穆斯林和睦相處有關。

甘地誕辰150周年當日骨灰被盜。（AP）

甘地是虔誠印度教徒，提倡和平非暴力的絕食及不合作運動等抗爭方法，以爭取印度擺脫英國殖民統治，印度人尊稱他為「聖雄」（Mahatma）。他1948年遭右翼印度民族主義者殺害後，遺體火化，骨灰送往全國各地紀念館。

英國廣播公司（BBC）報道，甘地誕辰150周年當日部分骨灰遭偷竊，印度警方正以「不利民族融合」及可能破壞和平為由調查小偷。

紀念館看守者提瓦利（Mangaldeep Tiwari）形容，小偷非常「可恥」。他向印度新聞媒體《The Wire》表示，他當天一早打開紀念館大門，當晚11點回到紀念館後發現甘地的骨灰不見，海報亦有損毀。

分析相信，這與甘地是倡導印度教徒與穆斯林和睦相處有關。甘地盼望穆斯林與印度教徒和平共處，近年引來保守印度教主義者不滿，認為他的主張是背叛信仰。

警方在接到當地國會政黨領袖辛格（Gurmeet Singh）投訴後，立刻採取行動。辛格指出，必須停止這種瘋狂行為，敦促警方查看紀念館的閉路電視。