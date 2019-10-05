經濟艙座位更窄會否影響安全？　美國聯邦航空管理局下月測試

美國聯邦航空管理局（FAA）將在11月進行安全測試，看較小的機艙座位，在遇到緊急狀況時，是否還能安全快速地疏散旅客。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，FAA要在11月進行一些測試，看不同的座位安排，如何影響機上乘客疏散。這些測試將花12天進行，檢視包括機組人員在內最多有720名乘客時的緊急疏散情況。FAA發表聲明說：

今年底前，FAA計劃做成疏散測試的結論，決定是否有必要更改法規。測試會利用有多種座位安排的座艙模擬器進行。

根據現行法規，運載44位以上旅客的航空交通工具，必須能在90秒內完成疏散。測試目的是檢視航空公司是否必須遵行FAA的新規定，以確保安全疏散。如果測試證明，座位變小仍舊安全，航空業者很可能被允許縮小機艙椅距。相反的，如果測試證明，座位變小後，旅客無法快速撤離，那麼座位安排密集（經濟艙座位椅距僅28-29英吋）的航空業者將被迫改善乘客體驗，拉大椅距。

如果測試證明，座位變小仍舊安全，航空業者很可能被允許縮小機艙椅距。（Youtube@Federal Aviation Administration）

測試也將考慮北美地區旅客的體態變化。此區域肥胖人口正在增加，機上座位必須能夠容納一般體型的旅客。目前，美國航空業者以邊疆航空（Frontier Airlines）的椅距最小，僅28吋。美國以外，精神航空（Spirit）、泰國航空（Thai Airways）短程班機、西班牙航空（Iberia）短程班機，以及南美航空（LATAM）的巴西機隊，也都是28吋。

測試也將考慮北美地區旅客的體態變化，此區域肥胖人口正在增加。（Youtube@Federal Aviation Administration）

美國航空想把波音737 MAX機隊的椅距改成29吋，但搭機旅客不會有感覺，因為這款飛機目前仍禁飛。上述飛機都飛短程，但有些長程飛機不久前加入了椅距不足30吋的陣營。根據熱門旅遊網站Trip Savvy，其中包括中國南方航空的A330-200型客機、維珍航空（Virgin Atlantic）的A330-300客機，以及斐濟航空（Fiji Airways）飛越太平洋的波音737-700型客機，椅距都是29吋。

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