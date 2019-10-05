沙特阿拉伯解禁：允許外國男女遊客酒店同房

繼沙特阿拉伯9月首次開放非宗教性質旅客入境觀光後，現在又允許外國異性旅客在沙特阿拉伯可入住飯店同一個房間，不需提供親屬證明。

沙特阿拉伯旅遊和國家遺產委員會證實當地報紙Okaz報道的消息，表示所有沙籍民眾與異性入住飯店時都需出示家庭身分證明或關係證明，但不適用於外國旅客。沙特阿拉伯禁止婚姻之外的性行為。另外，女性獨自在沙特阿拉伯旅遊將更容易。所有女性（包括沙籍）可以在提供身分證件後，獨自入住飯店。

沙特阿拉伯禁止婚姻之外的性行為。（Upslash@pabloheimplatz）

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沙特阿拉伯致力於降低對石油的依賴，沙特阿拉伯王儲穆罕默德當權後，不斷針對經濟和社會推動改革。沙特阿拉伯去年6月解除女性開車禁令；今年8月又允許年滿21歲女性自由旅行，無需丈夫、父親或男性親戚等監護人同意。沙特阿拉伯9月27日宣布，開放非宗教性質旅客入境觀光，包括台灣在內的49國旅客，可在抵達沙特阿拉伯後申請落地簽證，或持事先申請的電子簽證入境。同時，旅客不需穿著全罩式紗袍，但需裝扮合宜。酒精依然是違禁品。

沙特阿拉伯致力於降低對石油的依賴。（Upslash@rak2n11）

沙特阿拉伯目標在2030年突破一億觀光人次。不過，開放觀光恐挑戰沙特阿拉伯保守界線，造成反彈。王儲穆罕默德的改革受國際讚美，然而，近期他因沙籍記者哈舒吉‘謀殺案、干預也門內戰而形象受損。

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