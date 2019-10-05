旅遊伊朗做了這件事　兩澳洲公民被拘3個月

伊朗釋放兩名澳洲公民，他們是博客，疑在未經許可情況下以無人機拍攝伊朗軍事區域被捕。兩被拘留達3個月。

涉案男女被捕前正從澳洲珀斯起程到亞洲多處旅遊。他們分別是英籍澳裔的喬利・金（Jolie King）以及其澳洲男及弗金斯（Mark Firkin）。他們在社交網站更新資訊及照片，多達數千網民追看其網誌。

本來美好的行程，一下子變成通往牢獄的「噩夢之旅」。他們在3個月前因在德黑蘭省接近Jajrood的軍事設施附近操作無人機拍照，卻沒有事先取得政府部門許可，於是在事後被捕。

在伊朗使用無人機須遵守相關規定，包括取得許可證，不能讓它在人或群眾上方飛行。「無證操作」無人機的人面臨最高刑罰為入獄6個月以及即時遞解出境。

↓↓↓英籍澳裔的喬利・金以及其澳洲男友弗金斯因在伊朗操作無人機拍照被拘3個月。

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學者被指間諜 遭判入獄10年

澳洲外交部稱，伊朗已撤銷針對這對男女的所有控罪，他們正在回程途中，身體和精神均好，並表示對於返回祖家感到開心及解脫。

伊朗司法部門9月證實拘捕3名澳洲公民，另一名仍未獲釋者，是來自英籍澳裔的女學者吉爾伯特（Kylie Moore-Gilbert）。英國廣播公司（BBC）報道，她據報已被判處入獄10年，現身在德黑蘭郊區外惡名昭彰的伊溫監獄（Evin prison）。

澳洲外長佩恩（Marise Payne）10月5日表示，對於喬利・金和弗金斯獲釋大感鬆一口氣，同時表示正就尋求吉爾伯特獲釋展開漫長的談判。伊朗的司法部發言人之前確認被捕3人都是間諜。