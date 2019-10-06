泰國小象墮瀑布　5大象捨命相救跳崖溺斃

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「今人乍見孺子將入於井，皆有怵惕惻隱之心。」這種拯救同伴之心，連大象也有。

泰國中部考艾國家公園（Khao Yai National Park）的「地獄崖瀑布」（Haew Narok）附近發生慘劇，一隻小象掉進瀑布後，5名同伴集體跳入水中試圖救援，最後卻一同送命。這個象群中，只剩兩頭被困崖邊的大象生還。

圖為發生意外的「地獄崖瀑布」。（Khao Yai National Park）

英國廣播公司（BBC）報道，園方10月5日凌晨3時接報有象群在「哀嚎」，野生動植物保護部（DNP）隨即派員到場，發現一群大像在瀑布旁阻擋道路。

當局幾小時後，在瀑布下方發現一隻3歲小象的屍體，並在附近發現其他5隻大象的屍體。另有兩隻受困在上游湍急水流的石堆當中，隨後獲救。

懸崖邊只剩下一對大象夫婦存活。（Khao Yai National Park）

報道引述公園負責人西諾帕旺（Khanchit Srinoppawan）表示，園方正關注兩隻大象的情況。大象是群體動物，依靠同伴保護彼此以及覓食，泰國野生動物基金會（Wildlife Friends Foundation Thailand）創辦人維克（Edwin Wiek）指出，這對落單的大象夫婦前景並不樂觀，可能很難生存。

「這就像失去一半的家庭。」維克表示，大象會悲傷、感情受傷，他對此亦無能為力，因為這就是大自然。

「地獄崖瀑布」1992年亦曾發生類似意外，有8隻大象滑落瀑布致死，當時引發泰國各地的關注。

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