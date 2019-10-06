泰法官為司法就義　庭上開槍自轟獲救

泰國南部也拉府（Yala）法官卡那功（Khanakorn Pianchana）10月4日下午按照其判斷讓5名男子獲判無罪後，在庭上吞槍自殺。他送院後獲救。 他事前曾發文，稱有高級法官要求他判處他們有罪。

卡那功宣布5名涉案回教徒被判無罪後，轉身面向庭內懸掛的國王肖像，掏出手槍向自己開槍。他其後被送往醫院並接受手術，目前已無生命危險。

卡那功自轟之後，有人事後來到也拉府法院外獻花，亦有人寫下字條，要求政府把公義還給民眾。

泰國司法部法務辦公室（Office of the Judiciary）指初步調查顯示，卡那功自殺的原因是個人問題以及承受壓力。法院方面會繼續查。

法律教授出身的泰國「未來前進黨」秘書長比耶布（Piyabutr Saengkanokkul）10月4日引述卡那功在開槍前於Facebook發佈的一份長達25頁的聲明，指出自己在審理的案件涉及國家安全，以及與秘密結社，串謀以及和槍械法有關的罪行。卡那功欲判處5人無罪，但其他高級法官要求他改判有罪。倘若5名罪名成立，3人會被判死刑、2人會被判入獄。

比耶布說卡那功自9月起向他發送資訊，要求前者將它們公開。

也拉府是泰國最南端的3個府之一，分離主義活動較盛行。分離主義份子的襲擊活動已導致該國南部自2004年來有約6000人死亡。泰國軍方的行為也遭受外界批評。卡那功所寫的25頁聲明亦有提及這一點，稱被指是武裝份子的人被屈打成招。