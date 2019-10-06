泰國UFO發燒友　偏遠山區尋「佛教外星人」

倪匡筆下的衛斯理穿梭科幻世界半世紀，書中曾提及人類所認知的神明，可能就是外星人。這種難以置信的情節，現今竟發生在「佛國」泰國中部。 近日不少不明飛行物體（UFO）發燒友到訪稱為「天堂之城」的小鎮，他們相信外星人會在當地一座佛像附近徘佪，並聲稱UFO傳來的信息包涵許多傳統佛教教義。

泰國那空沙旺（Nakhon Sawan）向北駕駛三個小時，會到達人稱「天堂之城」的小鎮。小鎮之上就是考卡拉山（Khao Kala hill）。

UFO發燒友相信，若在當地山頂冥想，腦海中會聽到多銀色生物與你交談。

泰國有UFO發燒友相信，外星人會徘徊這座佛像附近。（UFOKAOKALA Facebook）

佛教冥想與外星人「We Connect」

這一切源於1997一名退伍軍人的奇遇，信奉佛教的他當時在家中冥想，並收到外星人的心靈感應。

他的家人翌日亦見證這個「神蹟」，看到外星人發動能量，凌空旋轉兩名男性4至5分鐘；他們更看見一架長約10至15米的不明飛行物。

他的女兒瓦沙娜（Wassana）及後辭去護士的工作，專心和父親與外星人溝通。

她表示，父親多年來一直收到外星人的心靈感應，並在2000年去世前授予他們有關能力，至今已有逾百名當地人學會。

圖為他們據稱所看到的UFO。（UFOKAOKALA Facebook）

外星人似「天線得得B」

瓦沙娜等人指出，外星人會在附近的甘蔗田出沒，並使用有鱷魚出沒的湖泊作為出入口。這些外星人體型細長，以兩條腿直立。他們尖面且禿頭，球形的頭部有一條天線，並有杏仁狀的黑眼睛及細小的鼻和嘴。

瓦沙娜聲稱，這些外星人分別來自冥王星及名為盧卡（Loku）的星球。冥王星外星人由能量組成，並以物理形式出現；盧卡星外星人則具有身體，並擁有高科技知識。

圖為他們據稱所看到的外星人。（UFOKAOKALA Facebook）

外星人打救地球人

瓦沙娜又指出，冥王星外星人已生活近一萬年，他們擔心地球的戰爭及環境破壞會影響冥王星，所以賦予某些人類與他們交流的能力。若人類在核戰中摧毀一切，這些「被選中的人」就能與外星人一同幫助倖存者重建人類文明。

瓦沙娜又稱，冥王星外星人領袖形容，佛陀是「人類最偉大的思想」，並與她談及不少佛教問題與啟示。

有專家認為這些只是幻想；有宗教學者稱，人們無需要知道這些是否真實，亦有人對此深信不疑，畢竟世界之大無奇不有。