【諾貝爾獎】生理學或醫學獎10月7日揭盅　折桂熱門人選貢獻良多

2019年度諾貝爾獎得獎名單即將公布，首先在10月7日公布的將是生物或醫學獎，在科學範疇中今年會是誰獲得最高殊榮？生物或醫學獎頒發予對人類生理學研究、在對抗疾病有傑出成就的科學家。 以下是一些可能獲獎的名單，每一位都是熱門人選。

基因的排序譜，科學家發現可從基因找尋癌症的風險因子。（Getty Images）

發現基因可導致癌症

美國著名遺傳學家瑪麗-克萊爾・金（Mary-Claire King）1990年在人類的基因17號染色體上，發現一個可以導致乳癌和卵巢癌的基因BRCA1。這發現讓人類對癌症成因的認識進入一個新的境界，也讓遺傳成為確認導致癌症的風險之一。

發現亦打開了科學家尋找癌症或其他病症的新方向，亦成為預防疾病的方法。瑪麗-克萊爾・金已獲得多個獎項，包括2018年的邵逸夫生命科學與醫學獎。

成功培育丙型肝炎病毒

丙型肝炎是一種慢性疾病，其最大特徵是可長期潛伏並慢慢破壞肝臟，而病人往往至肝硬化或肝癌時才發現感染。雖然科學家早在1989年成功發現病毒，但丙型肝炎病毒只會在人類或猩猩屬身上生長，難以進行研究。

這困境在2000年初，由美國科學家賴斯（Charles M. Rice）及德國科學家巴滕施拉格（Ralf Bartenschlager）打破。兩人成功在實驗室培育病毒，讓研究治療取得重大突破。其中最著名的就是由美國藥廠吉利德（Gilead Sciences）開發的丙型肝炎特效藥SOVALDI。

Sovaldi除因其特效外，亦因其極高昂的藥價而備受爭議。Sovaldi的製造與賴斯和巴滕施拉格沒直接關係，但因此藥令兩人充滿話題。（Gilead Sciences）

免疫耐受與致命過敏

英國著名免疫學家「夫婦檔」——卡普勒（John Kappler）與馬拉克（Philippa Marrack）在1987年發現名為「T細胞免疫耐受」的功能。所謂免疫耐受是指身體對抗原的一種耐受性，亦是免疫系統的一種重要機制。

T細胞是人體相當重要的淋巴細胞，若耐受機制出現問題，可誘發自身免疫系統攻擊正常細胞，導致嚴重過敏症狀。兩人的發現成功解讀因自體免疫過敏產生的病症，如類風濕性關節炎、全身性紅斑狼瘡、以至致命的毒性休克症候群的發作機制。