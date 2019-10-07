「喪屍版」安祖蓮娜祖莉被捕？　被控褻瀆＋煽動暴力罪

22歲的伊朗女子Sahar Tabar自稱因是國際巨星安祖蓮娜祖莉（Angeline Jolie）的頭號粉絲，前後進行50次的整容手術，但最後卻變成「喪屍版」安祖蓮娜祖莉的恐怖模樣，一度躍上國際媒體版面，但最近傳出她遭到當局逮捕。

日前有傳「喪屍版」安祖蓮娜祖莉遭逮捕。（IG@sahartabar_official）

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伊朗半官方通訊社「Tasnim」報道，Instagram網紅Sahar Tabar遭公眾舉報後被捕，涉嫌褻瀆、煽動暴力、非法獲取財產、侮辱國家衣着規定、教唆年輕人貪汙等。她的IG帳號已被刪除。

伊朗限制言論自由，網紅、時尚部落客觸法的情況常見，Sahar Tabar是最新一例。政府拘捕她的消息激起網友撻伐，有人嘲諷當局說，Sahar Tabar「應該沉迷於較不具煽動性的愛好，像是侵佔或謀殺」。

Sahar Tabar前年開始在IG貼出多張「喪屍版」安祖蓮娜祖莉照，據傳是整容50次的結果，照片引發全球媒體的關注後，她在IG上澄清，雖然有整容，但並非外傳的50次。此外，還暗示喪屍樣的照片大多歸功於化妝和電腦修圖。

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