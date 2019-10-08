奈良美智隨手揮筆「紅衫魚」變黃金　港紙100蚊以45萬元高價賣出

蘇富比拍賣行10月7日在香港拍賣多件日本知名藝術家奈良美智的作品，沒想到其中一件珍貴作品是俗稱「紅衫魚」的100元香港鈔票，奈良美智為這張鈔票「加工」畫上女孩及獅子圖案後，令這張「紅衫魚」變「黃金」，以45萬港元的高價賣出，遠高於估價3至4萬港元。

奈良美智是日本當代著名藝術家。（Getty Images）

據蘇富比網站介紹，這張鈔票藝術品為奈良美智在2011年的「作品」，是一張面值100港元的匯豐銀行出品鈔票，只見鈔票上有兩個藍色鉛子筆畫成的圖案，一個是奈良美智作品經常出現的小女孩圖案，另一個是重塑匯豐銀行石獅子的圖案。

蘇富比本來預測這個拍賣品的估值為3萬至4萬港元，但最終以45萬港元成交（連買家佣金），達到鈔票面值的4500倍。

奈良美智：這位日本藝術家在一張100元香港鈔票上畫畫，令這張鈔票升價數千倍（蘇富比網站）

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《背後藏刀》以1.95億港元成交

這位知名藝術家另一畫作、2000年的作品《背後藏刀》，10月6日也於蘇富比拍賣，並以1.95億港元高價成交，打破日本藝術家的紀錄。此前日本藝術家的拍賣紀錄由草間彌生保持，她的《無限網》系列鉅作《無盡的網#4》，以6240萬港元成交。

奈良美智生於1959年12月5日，他畢業於愛知縣立藝術大學，1980年代再到德國的杜塞道夫藝術學院留學。據蘇富比網站指，他的童年正值日本戰後時期，當時愈來愈多人接觸到西方流行文化，如漫畫、迪士尼動畫和流行音樂，常被視為對奈良美智創作的早期影響，奈良美智憑着卡通似的憂鬱兒童和動物畫作聞名於世，雖然他一直表示自己並非取材自日本漫畫，但他筆下獨特的大眼人像，往往讓藝術評論家把兩者相提並論。

奈良美智與草間彌生、村上隆，獲譽為日本當代藝術的三劍俠。