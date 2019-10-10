【入籍兵】欲複製卡塔爾成功之道　國足為歸化球員敞開大門　

熱愛足球的國家主席習近平曾宣布於2025年之前，利用足球打造近57,200億元人民幣（逾62,000億港元）的體育經濟，又下令成立中國足球改革小組。近年，不少中資企業「投其所好」，大力投資足球產業，甚至收購海外著名球會如國際米蘭、AC米蘭和馬德里體育會等的股份。上屆俄羅斯世界盃，來自中資企業的贊助佔據半壁江山。 若想要在短時間內創造出這些體育經濟，歸化運動員所帶來的價值似乎非常吸引，何況這種做法有諸如卡塔爾足球成功的前車之鑑。

幾年前，中國國家隊亦重金禮聘著名意大利教練納比（Marcello Lippi）擔任國家隊主教練，希望他能帶領國足創造佳績。可是，國足在過去幾年的成績強差人意，俄羅斯世界盃外圍賽未能在十二強賽小組出線，今年亞洲盃也只能打入十六強。今天，國足面對日本和韓國等東亞老對手更是難嘗一勝滋味，差距甚至被愈拉愈遠。

由於長年忽視青訓等多方面的足球發展，中國國足目前面臨嚴重青黃不接的情況。在今年初的亞洲杯上，國足的平均年齡是24支參賽隊伍中最高的，達到29.3歲。主力陣容基本上仍然依賴年近40歲的鄭智，另外年過30的郜林、馮瀟霆等依舊擔當球隊主力，具實力的年輕球員屈指可數。在這情況下，若想要在2022年卡塔爾世界盃創出一點成績，歸化兵似乎已成最後一根稻草。

國足名宿馬明宇坦言：「我們的足球過去有些尚未兌現的承諾，在短期內很難利用自己現有的資源進入世界盃。現在大家的期望、各方面對於中國足球的熱愛，可能我們短期內做一些非常手段，去完成我們進入世界盃的夢想，這也未嘗不可。」惟他強調，這只是短期目標，長遠仍需做好青訓等基礎部份的工作。

在納比帶領下，國足依然沒有任何起色。(Getty Images)

近期，中國歸化運動員的問題火熱起來。今年6月，美籍華裔滑雪運動員谷愛凌（Eileen Gu）在社交媒體宣布入籍中國，並希望成為2022年北京冬奧會中國代表團的一員。這位現年16歲的少女來自美國三藩市，父親是美國人，母親是華人。在母親的教導下，出生並成長於美國的她對中國文化有一定的認知和基礎，每年都會到中國旅遊體驗一番，普通話也說得不錯。入籍後，她隨即代表中國連續奪得兩項滑雪世界大賽的冠軍。

另一位美籍華裔女孩朱易（Beverly Zhu）曾奪得2018年花樣滑冰新人組冠軍，其父母為移民美國的第二代華人。去年底，她也歸化入籍中國，將可代表中國參加2022年奧運會。

馬術運動員華天是較為人熟悉的中國歸化運動員。(新華社)

中國男子籃球隊（下稱「國籃」）同樣面臨「人才荒」，或許也有招攬歸化兵的需要。上月初，國籃以東道主身份出戰今屆籃球世界盃決賽周，在排位賽力爭明年直接躋身東京奧運的資格。結果國籃在最後一仗不敵尼日利亞，未能直接取得東京奧運入場券。自1984年打入洛杉磯奧運起，中國一直未曾缺席，如今竟未能直接取得參加東京奧運資格，在這個情況下需要參加之後的外圍賽，爭奪剩餘的四個奧運席位。面對低迷的戰績，有輿論認為中國男籃需要引入歸化球員來增強實力，潛在人選—美籍台灣球員林書豪成為近期社會熱議的話題人物之一。

在這次歸化潮之前，較為人熟悉的中國歸化運動員例子只有一個，就是馬術運動員華天，其祖父是曾參與抗日戰爭的解放軍空軍首位特等功臣華龍毅，故父系是中國人，母親則是英國貴族後代。1996年，華天從北京遷居香港，成為香港賽馬會會員，並在本港參加青少年馬術訓練和比賽。2000年，他移居英國，在當地繼續馬術運動生涯，並於「精英搖籃」伊頓公學就讀。移居英國後華天因母親為英國人的緣故而擁有英籍，但他在2006年放棄英國國籍，正式成為中國公民，並在2008年代表中國出戰北京奧運。

林書豪入籍中國可能是近期受內地籃球迷關注的議題之一。(Getty Images)

歸化個案比比皆是

在全球化的趨勢下，世界各國入籍兵的例子比比皆是。鄰近的有屬菲律賓國足成員的Javier Patiño、Stephan Schröck等都是具有菲律賓血統的歸化球員。不少同樣具有雙重國籍的球員也正在考慮或申請歸化菲律賓，此舉亦令原本份屬「魚腩」的菲律賓國足成為東南亞地區一支有實力的球隊。

至於日本，歸化球員早在上世紀七十年代已經出現，由呂比須、拉莫斯、三都主到較近期的田中鬥莉王，都曾經是日本國家隊的主力球員，為日本足球作出不少貢獻。

在職業聯賽水平較高的歐洲，不少國家的球員也具備雙重甚至三重國籍，入籍兵情況也更加普遍，如瑞士國足的阿仙奴球星格列沙卡（Granit Xhaka）和利物浦球星沙基利（Xherdan Shaqiri），二人父母皆為阿爾巴尼亞人，因家庭移民瑞士而最終選擇代表該國；去年世界盃東道主的俄羅斯亦有巴西裔的Mário Fernandes。

卡塔爾通過歸化球員和青訓系統，成功為國家隊的整體實力提升至另一個水平。(Getty Images)

中國國足的歸化政策，不禁令人聯想到他們欲複製卡塔爾的成功。卡塔爾約270萬人口中只有30多萬真正具備本國公民資格，其餘均是外來的工作人口。該國莫說是體壇人才儲備嚴重稀缺，連整體人口也非常不足，只有通過歸化政策才能在短時間加強球隊實力，拉近在國際賽層面上和對手的距離。

該國目前的歸化球員包括蘇丹和卡塔爾雙重國籍的Assim Madibo、阿爾及尼亞籍的Amine Lecomte和葡萄牙籍的Ró-Ró。卡塔爾國足近年的歸化球員雖多，但卻只有四名球員並非在該國出生。然而，卡塔爾足球的成功並不能簡化為入籍兵的功勞。自2004年，該國已大力展開青訓工作，除建立青訓學校外，也聘請歐洲著名足球人才，從各級青少年梯隊層層打好基礎，為國家隊的未來和2022年世界盃做好備戰。

上文節錄自第183期《香港01》周報（2019年10月8日）《首位入籍外援代表國家隊出賽 國足未來靠歸化兵？》。

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