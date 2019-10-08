【NBA】外國媒體看火箭隊莫利風波：沒有贏家的局面

美國NBA侯斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）發表涉及香港的言論後，引發中國方面大規模抵制，隨着央視決定暫停轉播NBA季前賽，事件也惹來國際媒體高度關注。彭博社報道形容，NBA陷入了一個沒有贏家的局面，也有美國媒體形容NBA與中國的關係本來像「婚姻」，如今情況變得緊張。

美國NBA火箭隊總經理Daryl Morey（港譯：莫利；內地譯：莫雷）日前在個人Twitter帳號公開支持香港人追隨自由的言論，引起大批內地網民不滿。（Twitter：@dmorey）

彭博：夾在兩種文化之間

彭博的報道指，NBA如今夾在了兩種不同文化之間，對於中國來說，這次事件是西方組織又一次挑戰該國主權的最新例子，對美國來說，NBA的反應則是遭到了美國兩黨的嚴厲批評。事件讓NBA聯賽墮進充滿風險的情況：要不是得罪來自全球最大市場的粉絲，要不則是讓自己遭受違背美國價值、向中國「叩頭」的指控。

報道也提到，自2008年以來，NBA的生意在中國每年都有雙位數幅度的增長，每季在中國透過電視轉播、數碼媒體或手機觀看賽事的觀眾達到8億人，而這次的情況尤其敏感，因為火箭隊一直努力在中國建立忠實的粉絲網絡，與中國的聯繫多於其他NBA球隊。

NBA火箭隊總經理莫利。（資料圖片／視覺中國）

路透社：捅到蜂巢

路透社形容，NBA一邊面對來自中國的批評，一邊也是捅到美國的蜂巢，愈來愈多美國議員對NBA的處理表示不滿，認為NBA只顧金錢利益、在應對中國時雙重標準等。報道又特別提到這次事件發生的時間，剛好在中美恢復貿易談判的前夕，形容是中美關係一個特別脆弱（particularly delicate）的時候。

央視旗下的體育頻道以及騰訊體育今日（8日）均發表聲明，決定立即暫停NBA賽事轉播安排。圖為北京的NBA展覽館。（AFP）

CBS：「婚姻」關係變得緊張

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）則形容，中國與NBA的關係本來就像一場價值數十億美元的「婚姻」，牽涉媒體轉播權、銷售等，但現在這場關係變得緊張起來。

報道指，NBA與中國的聯繫已有30年之久，當時與中國簽訂在電視轉播NBA比賽的協議，相關員工只有3個人，但來到了今天，NBA在中國的辦公室有200名員工，分佈北京與上海，在中國也有3間「NBA學院」。報道引述金州勇士總裁韋爾特（Rick Welts）指，他認為這次事件不會「抹走」過去數十年的工作，他指「我覺得這事件會過去，我真的覺得我們在中國的未來，很可能是相當非凡的。」