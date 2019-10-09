印度新婚夫婦攜親友去水壩　自拍留念滑倒多人溺斃

印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）25歲男子佩魯馬爾薩米（G Perumalsamy）上周六（5日）與20歲新婚妻子妮維達（V Nivedha）和四名親友一同前往知名水壩「Pambar Dam」遊玩。當普拉布準備為眾人拍照留念時，其中一人竟然不慎滑倒，並連帶將其他人一起拖進水中；最後普拉布只成功救回一人，而妮維達和其餘三人則當場溺斃。

佩魯馬爾薩米與妮維達當日和四名親友前往水壩觀光，後來妮維達與親友手牽手走進水壩中打算拍照留念，而佩魯馬爾薩米就負責拍攝。沒想到妮維達的14歲姪子竟不小心滑倒，並將牽着他的其餘四人一起拖入水中。

佩魯馬爾薩米見狀立即下水救人，惟最後只能救回其中一人，而妮維達、姪子及其餘兩名親友則不幸當場溺斃，警方不久後成功尋回遺體。當地高級警官普拉巴卡爾（S Prabhakar）表示：「他們想在水壩上拍照，然後全部滑倒。當他們身處那個地方時，水位上升。」

根據印度《家庭醫學與基層醫療雜誌》（Journal of Family Medicine and Primary Care），2011年10月至2017年11月期間，全球一共有259人因自拍而喪命，其中有一半以上是發生在印度，是全球發生最多因為自拍而死亡個案的國家。

（綜合報道）