日本女星遭狂熱粉絲上門騷擾　男疑犯用照片瞳孔倒影查出住址

日本東京江戶川區一個偶像團體，年約20歲的女團員松岡笑南9月1日晚上回家時，突然從背後被人用毛巾摀住嘴巴，身體慘遭上下其手並且受傷。警方進行調查後，周二（8日）拘捕住在埼玉市北區的26歲男疑犯佐藤響，並指他是透過女事主在照片中的瞳孔倒影而得知其住址。

🔻女事主松岡笑南在Twitter上載的照片🔻

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女事主是日本小型偶像團體「天使突抜ニ読ミ」的團員，目前已宣布長期休養。警方表示，佐藤響是女事主的狂熱粉絲，他在審訊時供稱，自己是從女事主在社交網路上所分享的臉部照片中，透過瞳孔映照出的景象作為線索，並藉此掌握女事主的住址。

警方又指，佐藤響利用Google Maps的街景服務（Street View）功能，找出符合女事主瞳孔倒影中風景特徵的車站，然後在車站埋伏跟蹤；佐藤響亦有觀看女事主在社交網路所分享的影片，並透過研究窗簾位置及窗戶光線照射等線索，確認女事主在住宅大廈內的房間位置。

專門研究刑事政策及社交網路風險的首都大學東京教授星周一郎表示，智能手機的鏡頭解像度如今已變得非常精細，導致用家會在意料不到的情況下洩露個人資料，亦即會出現所謂「數位跟蹤狂」的新風險。他建議，用家上傳照片至社交網路時，應避免那些可能會讓人獲知所在位置的照片，或者上傳解像度較低照片等，應付這個新風險。

（綜合報道）