日本校園爆集體欺凌　男教師身心受盡折磨　眼遭同僚塗超辣咖喱

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日本發生駭人校園欺凌案。神戶一間小學教師遭到同僚欺凌，不僅被粗言穢語指罵、被強迫餵食超辣咖喱、各種肢體與精神虐待。有教師更向學生展示欺凌行為，認為此舉「很有趣」。而當中指揮欺凌同事的教師，更有綽號「女帝」之稱。

有報道羅列了部分事主遭欺凌內容，部分更涉性騷擾及虐待。（Twitter@natunotukiyono）

事件發生在神戶市須磨區的市立東須磨小學，一名20歲年輕男教師自2018年起遭到同校4名教師集體欺凌。其中一幕「強迫餵食超辣咖喱」的短片經傳媒公開，引起嘩然。

從富士電視公開的短片，受害教師被另一名教師綑綁雙手，被另一名教師強行餵食超辣咖喱。事主不停呼喊，但欺凌者不僅沒有停手，更嘻哈大笑，甚至把咖哩塗抺事主眼睛致傷。

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經神戶市政府調查，已知欺凌者由4人教師組成，其中領導有綽號「女帝」之稱。（Twitter@Ai_chii2）

欺凌手段層出不窮

但欺凌事件不僅於此，經調查發現欺凌手段層出不窮，包括言語辱罵、攀爬事主車上踐踏、故意在事主車內灑飲料、取走事主手機向別人傳送裸照、把影印紙捲成筒狀抽打事主、把事主準備給學生的文件丟進水裏等等。

其中每日新聞電視更發現，部分學生對事主遭欺凌知情。其中一名學生透露，有欺凌的教師曾向他們表示，認為強迫餵食咖喱「很有趣」。

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綽號「女帝」教師指揮欺凌

神戶市在6月時得悉情況後，開始進行調查。調查發現欺凌行為有組織地進行，其中領導的是一名40歲女教師。該女教師被指是由校長特別招攬入職，在校內有絕對發言權，有綽號「女帝」之稱。

報道指該女教師曾要求事主「扮殘疾人士」，但因事主「扮得不夠好笑」，所以集體欺凌他。

日本校園欺凌雖時有發生，但教師間的欺凌甚為罕見，為人師表以肉體及精神虐待同僚更是前所未聞。神戶市議會表明將繼續跟進事件，調查學校及校長有否刻意隱瞞。

目前該4名教師已被停職，事主亦因精神受創正取假休養，報道指他正考慮入稟刑事控告該4名教師。

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