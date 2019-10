美國著名旅遊雜誌《悅游》(Condé Nast Traveler)周一(7日)公布「2019年全球最佳城市:讀者評選得獎」(The Best Cities in the World: 2019 Readers' Choice Awards),其中在十大最佳大城市的排行榜中,日本一共有三座城市入選,分別是東京、京都及大阪。東京已連續四年高居榜首,京都則連續兩年位居第二,而大阪就從2018年的第12位升至第5位。