【新聞背後】習近平訪印度選址　如何成為武漢會2.0?

中印領導人第二次非正式會晤將於周五 (11日) 展開。應印度總理莫迪（Narendra Modi）的邀請，國家主席習近平將於10月11日至10月13日赴印度出席中印領導人第二次非正式會晤；及後他會轉到尼泊爾進行國事訪問。 今次習近平將會到訪的真奈（Chennai）及約50公里外的沿海城鎮馬馬拉普拉姆（Mamallapuram），也如去年雙方首次非正式會晤的地點武漢般，展示是主辦方的經濟復實力的場所，馬馬拉普拉姆是印方展示自身「軟實力」的理想選址，而真奈近年的經濟增長位置全球前列水平。

「南亞底特律」莫水礙經濟增長

真奈是印度東南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的首府，自從公元一世紀以來，這個地區就是重要的行政、軍事和經濟中心。該市擁有人口約1000萬，貢獻整個邦GDP約四成。這個面向孟加拉灣的沿海都市發展迅速，其經濟增長率位居世界前列，數十間資產達10億美元以上的企業設於當地，不少國內大型銀行也在這裏營業，算得上是區內的金融中心。

目前，這裏的資訊科技業、醫療與製造業發展蓬勃，發展前景光明。真奈還是印度主要的汽車工業基地，汽車出口佔全印汽車出口量的六成，因此有「南亞底特律」之稱。

真奈是印度經濟發展較快的城市之一。(網上圖片)

真奈也是印度的文化中心，當地以南印度古典音樂和婆羅多舞蹈聞名，每年舉辦多項大型的藝術文化活動，而且還是泰米爾語電影業的據點。然而，當地因缺乏有效規劃、過度開發，以致今年出現自然水源逐漸枯竭的困境。缺水問題影響各行各業的運作，例如生產排程被打亂、營運成本上漲、因供水問題而不敢貿然擴展業務等。部份公司甚至要求員工留在家中辦公。

真奈缺水不但成為印度實現快速增長的絆腳石，說明若支撐經濟增長的基建未能及時到位，經濟增長將不如預期。其實缺水問題並不局限于真奈，印度去年有報告指出，國家正經歷有史以來最嚴重的水荒，佔供水四成的珍貴地下水資源正以不可持續的速度消耗。印度超過六億人口正面對嚴重缺水，預計到了2020年，包括真奈在內的21個城市將耗盡地下水。

真奈與及全印度不少地區面臨缺水情況，需要水車不時運送水資源供水給居民。(Getty Images)

沿海小鎮 展示中印歷史淵源

馬馬拉普拉姆不僅是個悠閒觀光小鎮，在歷史上與中國亦頗有淵源。在帕拉瓦王朝（Pallavas）時期，當地一直是個繁榮港口，這個王朝由公元275年至897年一直統治着印度南部地區，其建築聞名於世；當時的中國亦曾派遣使節到這裏。此外，作為該王朝與東南亞及斯里蘭卡各國往來的重要港口城市，這裡還曾挖掘出東羅馬皇帝狄奧多西一世（Theodosius I）的錢幣，可見與當時西方世界也有密切交流。

印度考古學家S Rajavelu向印媒表示：「在 (馬馬拉普拉姆所屬的) 泰米爾納德邦東岸發現的公元一、二世紀的青陶器，為我們提供了有關中國海上活動的線索。」他認為這些發現與及同一時期的中國古錢幣等其他考古證據，可以用來推斷該地區，包括馬馬拉普拉姆沿海地區和鄰近有「大學」之稱的甘吉布勒姆地區 (Kancheepuram)，與中國有一定聯繫。

此外，泰米爾參淦（Sangam）時期 (約公元前六世紀至公元一世紀) 的古泰米爾文學作品中，也描述過一艘中國船隻在古代泰米爾納德邦東海岸停泊的情況。從中國的《漢書》，也可以找到中國與泰米爾國家的往來的記載。Rajavelu補充，甘吉布勒姆當年是個繁榮的佛教和求學的中心：「唐僧玄奘曾於公元七世紀到訪過當地，並曾停留在馬馬拉普拉姆，才繼續尋求佛法的行程。」

馬馬拉普拉姆所屬的泰米爾納德邦歷史上和中國頗有淵源。(網上圖片)

複製武漢會面的「成功」？

今次會議信守了武漢峰會舉行更多同類會面的承諾，目的是確保雙方保持「高水平的戰略溝通」，並透過會議建立雙方間互信。回顧去年4月，那此首次非正式首腦會議，相關安排算是十分破格，主原是首腦會晤普遍來說是比較莊重和嚴肅的。當時選址武漢而非北京，分析指是希望在這種相對輕鬆的工作氛圍中，兩位領導人可以自由的交流雙邊關係，尤其是一些棘手議題。在武漢會晤，可以掃除正式會晤的拘束，避免形式化，另一方面也減輕兩國內部的政治壓力。

印度今次的選址安排同樣反映了類似的心思，欲再複製武漢會面的成功元素。然而，在首次會面的一年半後，中印關係實質上未有太大變化，邊界爭議依然值得關注。印方此前想要和中國在阿富汗的經濟合作項目亦沒有達成。

第二次中印兩國領導人非正式會晤，能否如同上次武漢會般成功備受外界關注。(Getty Images)

另一方面，兩國的發展自上次會面後同樣亦起了不少變化。印度在今年雖然和美國、俄羅斯和日本關係都逐漸加強，從經濟以至軍事合作都越趨緊密，但喀什米爾的緊張局勢，以至真奈旱情都令新德里頭痛不已。而中方如今也不再如去年初處於強勢的發展勢頭，中美貿易戰、一帶一路倡議遭遇挫折，以至香港近期發生的風波。

隨着兩國各自的問題和困難，加上印方對會面選址的悉心安排，或許說明雙方透過「非正式會晤」的交流和合作的意願應較上次更有誠意，也將較令外界期待。畢竟，今次選址的地點曾是帕拉瓦王朝的重鎮。

印度外交官員M. K. Narayanan在《印度報》（The Hindu）撰文指出，早於公元八世紀初，唐代中國曾經和帕拉瓦國王訂立安全條約，尋求對方協助對抗吐蕃，當時吐蕃對中國構成威脅的強大力量。這也許是印度想釋出一絲微妙暗示，意味着中印共同發展和維持關係的重要性。