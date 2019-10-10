繼737MAX後波音737NG驚現裂痕　可致飛機失控　部分航空公司頒禁

美國西南航空（Southwest Airlines）及巴西高爾航空（GOL Linhas Aéreas）因為波音737 NG客機（Boeing 737 Next Generation，737NG）出現裂縫，下令停飛13架該款飛機。

【圖輯】波音737 NG外觀、內部設計及製作過程（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

日前波音公司向美國聯邦航空管理局（FAA）通報，在中國替737 NG型客機進行改裝時，發現機身及機翼連接處出現裂縫。FAA隨後下令調查波音737 NG系列飛機。FAA在緊急聲明中表示，「這個狀況將會對飛機有結構性影響，並且有可能導致飛機失去控制」。

西南航空發言人帕裏什（Brian Parrish）表示，機組人員檢查了200多部飛機，發現其中兩部有裂痕，它們將被禁飛直到修復完成。西南航空已將該報告交給波音公司及FAA。另外，高爾航空宣布禁飛11部波音737 NG飛機，禁飛將會影響今起至年底3%的乘客。波音發言人表示，波音將與航空公司合作，擬訂維修計畫並提供零件、技術性支援。

飛機裂痕出現在機身及機翼連接處，一個稱作pickle fork的地方。根據路透，雖然飛機出現些微裂縫不少見，但業內消息人士表示，在飛機壽命年限前，pickle fork出現裂痕不尋常。FAA於2日緊急下令七天內檢查美國165架飛機。另外影響2.26萬個班次的1700架飛機必須在飛行1000次之前做完檢查。

737 NG系列意為波音737新世代，波音本來打算用737 MAX取代NG系列，不料MAX去年10月和今年3月各發生一宗空難後已禁飛，至今尚未恢復執勤。

【相關圖輯】印尼獅航空難 波音737MAX系列服役以來首宗致命意外（點圖繼續閱讀）↓↓↓

+ 3 + 2

延伸閲讀：

四台灣留學生大峽谷附近車禍 兩人傷勢嚴重

港人想出走 為何寧來台灣也不先選美國？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】