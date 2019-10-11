日本大學生「交白卷」　教授評全班最高分　原因竟是這樣……

英國BBC報道，一名修讀忍者歷史的19歲日本女大生羽賀英美交了一份空白報告，教授之後意識到她用隱形墨水完成這份作業，羽賀因此拿到最高分。

羽賀遵循忍者的「烤墨紙」（Aburidashi）技術，花了數小時浸泡並磨碎大豆，製造墨水。教授將紙放在瓦斯爐上加熱時，上面的字漸漸浮現。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

羽賀告訴BBC：「這是我小時候從一本書上學到的，我當時只希望沒有人有相同的點子。」自從小時候看了和忍者有關的動畫節目，羽賀對這群中世紀的秘密特工和刺客很感興趣。

羽賀入學日本三重大學後，一年級的她選修忍者歷史，教授要求她寫一篇關於參觀伊賀流忍者博物館的報告。她說：「教授在課堂宣布會根據創意評分時，我決定讓我的論文與眾不同。我想了一下，想到可以用烤墨紙技術。」

羽賀將大豆浸泡一夜並磨碎，再用布包住擠乾。她將大豆萃取物和水調和，花了兩小時才達到最佳比例，最後用細毛筆在和紙（Washi）上寫字。字跡在隱形墨水乾了以後消失，但為了確保教授不會把這篇論文丟到垃圾桶，她用普通墨水寫了一張紙條：請加熱紙張。

教授Yuji Yamada告訴BBC，他看到這篇論文時感到「驚訝」：「我曾見過用代碼寫報告，卻沒見過用烤墨紙技術完成報告。說實話，我當時懷疑這些字是否能清楚顯現，但我實際用瓦斯爐將紙加熱時，這些字很清楚，我覺得『太棒了』。」

山田說：「即使我沒看完整篇報告，也毫不猶豫地給她最高分。我留下一些地方沒有加熱，因為媒體會想辦法找到這張報告的圖片並拍照。」

羽賀表示，她認為論文本身主打風格特色多於內容本身。她說：「我確信教授至少會認可我的創意，因此，儘管內容並不特別，我也不擔心成績會太差。」

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