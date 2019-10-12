越南景點河內火車街　遊客玩命打卡險象環生　政府決心整治

越南河內市老城區有一知名觀光景點「火車街道」（Hanoi Train Street），旅客可邊喝飲料、邊近距離看著火車就在面前慢速通過。但主管單位近日考量運輸安全，要求嚴格掃蕩鐵軌兩旁的違規咖啡店和非法攤檔。

與火車擦身而過 河內火車街的獨特景色（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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路透社與越南網媒報導，這條鐵軌建於法殖民越南時期的1902年，最初用於載運乘客和貨物來回河內及海防，並且連結起北部的諒山和中越邊界的老街。駛入河內老城區的火車行經住宅區的後街小巷時，因軌道跟兩側民宅就只有幾步之遙，司機必須放慢速度通過，形成相當罕見的景色。

「火車街道」每年吸引成千上萬國內外遊客，並在旅遊評價網站留下「獨特」和「必看」等評語，咖啡店近來更如雨後春筍般出現。有的咖啡店甚至直接將桌椅放到鐵軌上，等火車即將通過時，才趕緊收拾整理。

由於缺乏整體規劃，「火車街道」偶爾還是會出現鐵路事故，最近一次發生在6日。當時火車司機目擊到一名女性外籍遊客就在鐵軌旁拍照，立刻多次鳴笛，但女子始終沒有離開，火車最後在距離她僅3米的地方停下，助理司機員大吼大叫，才把那名外籍遊客趕走，也讓當局下定決心整治。

越南旅遊總局副總局長何文超（Ha Van Sieu）表示，雖然鐵路咖啡廳對於國內外遊客同樣有吸引力，卻沒有經過規劃、違背安全規範。專家指出，民眾想賺錢可以理解，但不能在如此危險的地方營業。

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