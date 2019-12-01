英國開發超音速引擎SABRE　倫敦飛到紐約竟然只需……

電影《親親兩顆心》（The Parent Trap）中的爸爸靠著協和號，比媽媽早一步到倫敦，雖然這架飛機早已進入歷史，票價高貴速度快的不凡印象卻一直讓世人津津樂道。英國太空署在2019英國太空會議上宣佈正在研發的「SABRE引擎」，搭載這種引擎的「太空飛機」將擁有噴射機的能源效率、火箭的推動力和速度，大幅縮短飛行時間，未來倫敦到紐約只要1小時、倫敦到悉尼縮短到4.5小時，預定2020年中開始測試、2030年進行商業試飛。

什麼是SABRE引擎？

由英國的反應引擎公司（Reaction Engines）開發的SABRE（Synergetic Air-Breathing Rocket Engine），是一種超音速混合動力引擎，整體以預冷器、引擎核心和推力室組成。

一般的噴射引擎速度是音速的3倍，也就是3馬赫，達5馬赫以上就是超音速。SABRE引擎首先靠吸氣式引擎產生推力飛上天空，在此模式下功率為5.4馬赫、約6,747公里。飛到了離地25公里的高度之後，SABRE就會切換至燃燒氫氣與液氧的純火箭引擎模式，進入軌道，此時功率達到25馬赫、約30,625公里。

【圖輯】SABRE引擎的構造及應用（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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更加省時的飛行旅程

目前波音747約在0.9馬赫上下，SABRE引擎在2019年4月在美國科羅拉多已經成功測出3.3馬赫、時速約3,675公里的成績。也就是說，未來搭載SABRE引擎的飛機能做到更有效率的飛行，高速的點對點運輸使世界距離變得更小，在燃料使用的部分也可望比目前的空中運輸更環保。

2019年9月24日舉行的英國太空會議，英國太空署署長Graham Turnock宣布將與澳洲太空總署進行「world-first Space Bridge世界第一太空橋」，合作起研發超高音速太空飛機。目前倫敦悉尼直飛也要耗時19小時，但是搭載SABRE引擎的太空飛機能讓飛行時間縮短至4.5小時。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：比協和號還快的太空飛機 倫敦紐約只要1小時】