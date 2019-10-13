【日本颱風】羽田成田大部份航班仍停飛　旅客擠滿機場

超強颱風「海貝思」吹襲日本，為本州多地帶來狂風暴雨。大雨造成的嚴重水浸繼續影響多地，並造成最少多人死傷及失蹤。 東京航空交通亦大受影響，羽田機場及成田機場13日仍有許多航班停飛，不少旅客無奈滯留，擠滿機場出境大樓。航空公司建議旅客先確認航班消息才前往機場。

海貝思吹襲日本：颱風「海貝思」導致日本多班客機停飛。（AP）

東京羽田及成田機場12日幾乎癱瘓，羽田機場當日取消大部分內陸及國際航班，逾一千名旅客當晚在機場滯留。機場13日讓部分航班升降。

成田機場12日限制航班升降。日本放送協會（NHK）報道，部分航空公司為避免颱風破壞飛機，紛紛將它們調往其他機場避風，以致成田機場13日部分航班因為班機調度問題被迫取消。

海貝思吹襲日本：不少旅客滯留機場，並需在機場過夜。（AP）

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報道指出，由於很多航班訊息不為旅客所知，他們接連前往機場，使機場大樓人山人海，一度混亂。一名法國到日本旅遊的男士無奈指出：「我打了很多次電話，亦發電郵給航空公司，都無法獲知相關訊息；雖然想早點回國，但看來今天只能在機場睡一晚。」

航空公司建議，旅客先由網上確認航班訊息，若班機停飛就不要前往機場，同時提醒要從機場離開的旅客注意自身安全。