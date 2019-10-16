【吃熱食留意】英婚禮策劃師試食剛炸好魚餅　喉嚨燙傷半日後死亡

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剛炸起來的食物不要急着放進嘴巴中品嚐，英國一名婚禮策畫師戴倫（Darren Hickey）在幫婚禮試吃剛炸好的魚餅時，不慎被燙傷喉嚨，雖然第一時間送醫，但戴倫仍在送醫後12小時死亡，原因是受傷位置在喉嚨深處，醫生第一時間沒有發現才導致這場悲劇發生。

婚禮策畫師戴倫不幸離世　親友發文悼念（點圖放大）↓↓↓

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英國《每日郵報》報道，戴倫七年前中風，剛康復的他回到職場工作。但今年4月他因為在試炸魚餅時燙傷喉嚨，痛到無法呼吸，緊急被送往醫院處理。當時醫生開給他解熱鎮痛的藥物，並告訴他若疼痛沒有好轉就要回來就診，便讓他回去休息了。

結果當天晚上，戴倫的伴侶尼爾（Neil Parkinson）聽到戴倫的吵鬧聲便前去查看，發現他站起來咳嗽，尼爾拍了拍他的後背，沒想到戴倫竟往前倒下。隔天凌晨，戴倫就被宣布死亡了。

經調查發現，戴倫被燙傷的傷口在喉嚨深處，且沒有燙傷他的嘴唇和舌頭，因此沒有專業設備很難檢查出來。負責的驗師官沃爾什（Alan Walsh）表示，戴倫的死因是喉嚨燙傷腫脹導致無法呼吸及吞嚥：「這一切都是因為吃魚餅引起的，我認為這是一場巨大的悲劇。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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