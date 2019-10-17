澳洲媽媽帶小兄妹開心郊遊　回家看照片才驚覺子女與死神擦身而過

澳洲媽媽帶著孩子出遊，拍下孩子開心手牽手的背影照片，但回家一看才發現，自己的孩子與死神擦肩而過，嚇出一身冷汗。

澳洲媽媽雅蘭娜日前帶著兒女回到位在維多利亞省的娘家，看著小兄妹手牽着手走在外公家的鄉間道路上，覺得模樣好可愛，於是趕緊拿起手機，記錄下這一刻。但回家細看才發現，距離她兒子的腳邊幾公分處，竟有一條東部棕蛇（Eastern brown snake），讓雅蘭娜當場嚇出一身冷汗。

東部棕蛇（Eastern brown snake）被稱為是世界上第二毒的蛇。如果被咬，能在短短幾分鐘內造成心臟衰竭死亡。澳洲毒蛇致死案件中，有41%是出自東部棕蛇。

世界第二毒蛇離兒子腳邊僅幾公分 讓媽媽嚇出冷汗（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 2

雅蘭娜的父親馬克事後把照片傳給了捕蛇專家高德史密斯（Barry Goldsmith）。高德史密斯在Facebook粉絲頁「Snake Catcher Victoria Australia」上分享表示，從頭到尾都沒有人注意到這條蛇，而這條蛇也只是看著他們從眼前走過去。這顯示了蛇類其實並沒有強烈的攻擊性，牠們只是需要人類的尊重。

澳洲因為今年春季異常溫暖，專家早已發出警告，蛇出沒數量恐暴增，包括東部棕蛇在內，並呼籲民眾做好準備，勤修剪居家周圍草皮，避免有蛇躲在其中。

延伸閱讀：

媽媽拍兒女出遊照 細看才驚覺與「死神」擦身

金髮女晨跑到一半竟「脫褲解放」 噁心畫面遭拍下

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】