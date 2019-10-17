加泰羅尼亞示威者戰術升級：堵路佔機場以外　還設手機APP助協調

加泰羅尼亞獨派領袖遭到西法牙法院重判後，當地爆發大規模抗議，示威者佔據機場、「野貓式」快閃堵路，外國傳媒報道，大批民眾是響應一個新組織「民主海嘯」（Tsunami Democratic）的號召，該組織甚至推出專門的手機APP，讓示威者溝通協調。 種種畫面，港人可能覺得似曾相識，就連《環球時報》總編輯胡錫進也在微博直指，西方的示威者試圖學習香港示威者的戰術。

《環球時報》總編輯胡錫進17日在微博發文，他認為加泰羅尼亞、英國、澳洲等地的示威者，開始效法香港示威者的做法，令西方國家的政界人士及媒體一時不知如何回應。

加泰的示威確實不斷升級，10月15日，大批民眾響應獨派組織「民主海嘯」（Tsunami Democratic）號召，在政府辦公室外留守，集會後演變成衝突。在巴塞隆拿，數以千計示威者「快閃」堵塞街道，焚燒紙皮和垃圾桶阻止防暴警員驅散，他們又堵塞前往機場的道路。有示威者唱加泰「國歌」，高呼「街道永遠是我們的」等口號，更甚的是，他們聲言要將加泰變成「新香港」。

加泰羅尼亞：有當地組織明言，抗爭行動受到香港啟發。（AP）

香港示威者經常提及「流水式抗爭」，當地「民主海嘯」也在Twitter提醒示威者「#BeWaterMyFriend」，有時則用「成為海嘯」的講法，強調流動抗爭。

加泰示威者的戰術，還見於組織「民主海嘯」推出同名的手機應用程式，類似香港的「HKmap.live即時地圖」，讓示威者匿名共享消息，例如自身大概位置、各地示威者人數，還有行動時間表等。

+ 5 + 4 + 3

外界如何看？

西方示威者「學習」香港示威者的戰術，外界評價不一，美國媒體《Quartz》就以「香港正在向世界各地輸出示威技術」為題，報道加泰隆尼亞的示威，並引述網路平台「Picnic x Republica」指，香港抗議給了他們啟發。

但《環球時報》總編輯胡錫進則指，香港示威者的暴力方式，有可能嫁接到西方社會廣泛存在的各種問題上，通過變異方式逐漸引爆，而加泰羅尼亞只是一個開始，他甚至認為「美國和西方大力支持的香港式民主開始向西方回流。老胡要說一句，這真是報應啊。」