法將展出「神祕生物」　沒腦卻可學習　被斬開能自我療癒

法國巴黎動物園（Paris Zoological Park）10月19日會展出一種神秘的新生物。它被稱為「魔點」（blob）、呈淡黃色，是單細胞生物。它外表像是真菌，行為卻像動物。

法國展出神秘生物：圖為巴黎動物園10月16日率先讓傳媒採訪將在19日公開對外展覽的生物，這個在樹塊上蔓延生長的生物，被稱為「魔點」。它的學名是Physarum polycephalum。（Reuters）

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「魔點」沒有嘴巴、胃和眼睛，卻可偵測到食物並將它消化；沒有四肢或翅膀卻能移動；是有人將牠切開，2分鐘內牠便可自癒。更厲開的是，牠身上有將近720個性器官。

巴黎國家自然史博物館（Paris Museum of Natural History）館長戴維（Bruno David）表示，「牠是其中一個大自然之謎，他令我們驚訝的原因，牠沒有腦卻能學習……如您將兩個『魔點』放在一起，已學到什麼的『魔點』會將知識傳遞給另一個。」

「魔點」是以美國影星史提夫麥昆（Steve McQueen）1958年主演的成本B級科幻恐怖電影命名。片中名為「幽浮魔點」（The Blob）的外星生命體在美國賓夕法尼亞州小鎮中肆虐，會吞噬牠們所碰到的人類。

戴維表示：「我們肯定知道牠不是植物，但是我們真的不知道牠是動物還是真菌。」他說：「對於這個看起來像蘑菇的東西，它的表現非常令人驚訝……牠有動物的行為、能夠學習。」