日本311地震也打不倒的福島人拼命重建8年　被海貝思摧毀最後希望

日本福島縣2011年遭「東日本311大地震」的地震海嘯與核災重創，8年來努力重建，好不容易有了一些成果，近日卻遭颱風「海貝思」破壞。這次風災至17日已造成77人罹難，其中福島縣有27人喪生，死亡人數是災區各縣最高。有些在8年前震災受損重建的房舍剛還清貸款就遭水淹，縣內有的老人面對殘破泥濘的房舍，無力整理，已放棄希望打算遷居。

強颱淹沒700棟 有人打算遷居

福島縣阿武隈川在13日颱風來襲時潰堤，淹沒700棟房屋。路透報道，前往福島幫忙居民清理家園的志工團體Bridge for Fukushima負責人伴場健一說：「老人家們告訴我說，他們準備放棄。隨着日本人口漸漸老化，支援社區的社會網路將開始崩潰。」

多災多難的福島人 海貝思對該縣造成的嚴重破壞（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 22 + 21 + 20

福島縣總人口正在減少，且65歲以上老人佔總人口近三分之一。福島縣伊達市社會福利官員長澤廣美日也指出，還留在避難所的170人幾乎都是老人。

日本共同社報道，海貝思造成的死亡人數在17日已增至77人，許多罹難者是因數十條河流氾濫而淹死，而死亡人數以福島縣27人最多，首相安倍晉三已承諾投入7.1億日圓幫忙重建。

老人無力清家園 義工短缺無援

目前，伴場健一的義工團體跟伊達市官員正招募義工來幫助老年人清理家園，十名高校生響應號召，幫忙78歲的谷口伊勢野跟她女兒岡崎由美。谷口的住處水淹到二樓，三天後水才退去。伴場健一指出，未來幾周附近將有超過300個家庭需要義工幫助，並稱「每棟房子需要動用10人來清理大約三天」，但他表示由於海貝思災區範圍廣大，能到福島幫忙的義工數量恐會短缺。

原先獨居、但自洪水發生後便一直跟女兒同住的谷口則似乎失去了希望，她坐在殘破的客廳說：「我不知該如何處理。當我開車撤離時，只帶了手機、駕照和錢包。我所有的一切都被毀了。」她不認為房子能復原，表示可能會拆掉房子搬離此地。

8年後再受打擊，不少福島人已對重建失去希望。（美聯社）

修車廠老闆想哭：才還清強震貸款

對49歲的福島縣居民柳沼佐久來說，這次風災是擊垮他的最後一根稻草，破紀錄雨量導致家中附近一條河潰堤，淹沒他家一樓並摧毀一切。他是福島縣工業城市郡山一家汽車修理廠的第三代老闆。

8年前的強震重創柳沼佐久的修理廠，他貸款2000萬日圓重建，兩年前剛還清貸款。但這次洪水又破壞他修車廠內的設備，整個廠房、存放的輪胎、輪圈蓋及油罐都被泥巴覆蓋，他不確定自己是否可以鼓起精力再次重建修車廠，「我想也許該結束了」。

核廢土袋子被沖走 找回未受損

日本政府和許多福島的城市官員近來紛紛宣布福島已從2011年的災難中復原。但批評人士表示，上述說法太過樂觀。發生核災的福島第一核電廠清理工作還未完成，且政府尚未決定如何處理儲存在現場近千個水箱中超過1百萬噸的核污水。

此外，核事故發生後，從可能暴露於輻射的土地上清出的土壤，仍儲存於數百萬個工業用塑膠袋中。在福島縣田村市，這些袋子被洪水從暫時儲存區沖走，幸好已找回且未受損。

日本首相安倍晉三到福島視察災情（點圖放大瀏覽）↓↓↓

為了從颱風中復原，福島縣現在又必須進行更密集的清理工作，尤其是距第一核電廠以西約88.5公里的一處體育場，是明年東京奧運舉辦棒球比賽的場地。

而在距第一核電廠不到72公里的郡山市，一些8年前曾遭破壞的設施上周末又受損，例如一家當年遭強震摧毀的醫院，這次又被洪水淹沒了。

【圖輯】奈良美智無法作畫 現金遺失率急增 後311大地震的日本（點圖繼續閱讀）↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

延伸閱讀：

36歲生44個小孩！醫生割除子宮叫她不要再生了

日大學選美出現146公分小蘿莉 男網友看了險暴動

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】