印度擬打造全國人臉識別系統　打擊拐童、強姦罪行

2018年，印度首都新德里（New Delhi）在城市內廣建人臉識別系統，協助警方監控罪犯，打擊罪案。中央政府似乎見到人臉識別系統頗具成效，計劃將人臉識別系統擴充至全國所有城市及農村地區，並為所有監控鏡頭設立一個聯網平台，讓各地警方都可以在中央平台上互通資訊。 印度政府稱，人臉識別系統將有效打擊強姦、拐帶兒童等在社會猖獗的罪案。一旦安裝完成，將會是中國之外，另一個全球最大規模的人臉識別系統。

印度政府計劃建立起全球最大規模的人臉識別系統。（Getty Images）

印度的罪案率偏高，尤其是大城市裏的貧民窟區域。根據2016年官方發表的數字，在全國首19個最大城市之中，它們每10萬人，平均便有709單罪案發生。可是，在擁有接近14億人口的印度，警力卻不堪負荷，每10萬人之中只有144名警察。相對來說，在歐盟每10萬人便有318名警察。

印度政府認為，要建立一套應用於全國的人臉識別系統，來協助警方工作，彌補警力不足。印度國家犯罪統計局（National Crime Records Bureau）表示，人臉識別系統可以協助當局辨別罪犯以及失蹤人口，亦可以協助警察偵測罪犯的犯罪形態（crime pattern）。

新德里作為人臉識別系統的先導城市，若將現有的監控鏡頭計算在內，那裏即將會有約33萬個監控鏡頭落成啟用。新德里副部長Manish Sisodia形容，這套人臉識別系統，可以有效保障女性安全，杜絕市內猖獗的性罪行。

印度政府更計劃，建立起全球其中一個最大規模的人臉識別系統兼中央資料庫，讓全國29個邦和7個屬地的警察使用。另外，在2021年前，在全國所有火車站都安裝監控鏡頭。

印度要將所有火車站都安裝上監控鏡頭，打擊月台罪案。（Getty Images）

全國安裝足夠鏡頭 談何容易?

在印度從事網絡保安工作的技術人員Sivarama Krishnan表示，要在印度全國都裝上人臉識別系統，研發中央情報互通系統這方面不是最難的部分，反而最難的是硬件安裝。在全國各地建立足夠的監控鏡頭，所需時間很長，尤其是配備人臉識別技術的先進鏡頭，在農村等偏遠地區，基於鋪設電線及傳送裝置的地理侷限，難度更大。

「很多位處郊外的村落，連一部監控鏡頭都沒有。」Krishnan說道。

作為人臉識別系統先導城市的新德里，雖然當局已在當地加快設置監控鏡頭，但按比例，新德里平均每1000人只安裝了10個監控頭。而在中國上海，每1000人安裝了113個；在英國倫敦，每1000人安裝了68個。新德里的情況已是如此，要在全國全面鋪設人臉識別系統，可見仍然需要一些日子。

不過，當局要求項目中標者要在8個月之內，正式運行起整套系統。Krishnan認為，技術上來說，這是很具挑戰性。「比較現實來說，應該是給予（系統供應商）12至18個月時間。」Krishnan說道。

印度很多村落的基建設施依然不足。若倘如政府所稱，要在全國各地，包括農村地區都安裝上監控鏡頭，並非易事。（Getty Images）

誰來建造？ 牽涉國家安全

另外一個人臉識別系統備受關注的地方，是「誰來負責建造」。目前項目仍然處於投標過程，但據CNN報道，有超過80間監控技術科技公司表示有意競逐投標。可是，當局表示，有意投標的公司需要在過去於全球地區，成功完成至少3個人臉識別系統項目，而絕大多數本地公司都無相關經驗。

當局同時要求海外公司要與本地公司組成商業夥伴共同投標，有分析指，這是避免涉及國家安全的人臉識別系統資訊，全然落入外國公司手上。

相關爭議過往也有先例。2018年，反對派人士Ajay Maken指控新德里地方政府，將接近一半的監控鏡頭建造工程，批給一間名為Prama Hikvision的中印合資公司承包。他質疑，中國方面有可能透過合資成立Prama Hikvision的中國公司海康威視，掌握敏感資料，從而進行間諜活動。

本月初，海康威視被指協助中國政府在新疆地區打擊人權自由，被美國商務部列入制裁黑名單，禁止入口美國商品及技術。

假以時日，印度市面將會有着很多這類型的監錄鏡頭。（Getty Images）

人臉識別系統當然也會引起一連串有關私隱的爭議。任職於非政府組織Internet Freedom Foundation的Apar Gupta認為，由於印度並沒有保護個人數據的相關法律，而當局又未有計劃，就着接下來的全國性人臉識別系統訂立相關法律。所以，從之而衍生的法律爭議，令人擔憂。

他擔心，人臉識別系統會成為讓當局以維持社會治安作藉口，用來控制一些非主流宗教及種族（如穆斯林）的族群人口。